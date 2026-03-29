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油價動盪疊加美伊談判存在變數 台股面臨補跌回檔壓力增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

美股四大指數上周五收黑，以NASDAQ指數下跌2.1%最重。美伊談判角力不斷，國際油價仍居高不下，大盤月線與短期均線下彎形成反壓，且外資籌碼負向，惟走揚季線提供支撐，加上3月9日低點未破，預期大盤於月線與季線區間整理。操作上，短打題材利多加持、營運展望正向股，看好低軌衛星、AI伺服器、IC測試及PCB股等族群。

富邦投顧指出，本周考量包括一、美伊談判存在變數，荷莫茲海峽持續受伊朗牽制，國際油價居高不下，壓抑台股走勢表現；二、台股受制於月線反壓，且周KD指標修正持續，惟3月9日低點未破，季線走揚提供支撐，整體處於月線與季線區間震盪，大盤延續中期整理格局；三、外資3月累積賣超台股8,235億元，在戰事消退與外資買盤回籠前，台股短線難脫整理型態。本周觀察重點有美國GDP、台灣景氣對策信號及台股財報與法說會等。

台股 大盤 外資 低軌衛星

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