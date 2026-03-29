市場缺方向 安聯投信：關注變動指標，逢波動布 AI 供應鏈

安聯投信台股團隊表示，現階段市場應是處於缺乏方向，在混沌不明的情況下，多方與空方基本上是處於進退兩難的情境；例如，多方擔心中東情勢拖延，所以觀望；但空方也擔心油價走高之際因情勢急轉而拉回。

安聯投信台股團隊表示，中東情勢膠著，牽動油價與通膨，以及接下來的利率政策走向，可先觀察4月6日、也就是美國總統川普宣布原定於3月27日到期、後展延十天的「全面開放荷莫茲海峽」最後通牒日發展；另一個是聯準會新任主席5月上任後可能釋出的政策態度。

策略上，安聯投信台股團隊表示，由於現階段政治因素影響程度凌駕在基本面之上，因此，當市場還在反覆消化中東膠著情勢之際，布局上應先挑基本面等情勢明確的。其中，電子股部分，還是以龍頭半導體為核心來布局；非電部分，塑化第2季受惠油價也是確定的。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，今年GTC重點是新一代產品架構，除了GPU，也有CPU、網路相關晶片、光通訊及推論晶片等，輝達不再只是推出單一晶片，而是推出多個晶片涵蓋不同功能，加上每一代產品規格也在升級，代表整個產業規模快速擴大、需求倍增，為台灣供應鏈帶來商機。

此外，Google、Amazon等科技巨頭持續大幅增加資本支出，建置AI資料中心，除了輝達晶片，各大業者也開始自研晶片(ASIC)，例如，Google的TPU、Amazon的Trainium晶片等，ASIC成長速度非常快，每一代效能都在提升，使用的高頻寬記憶體(HBM)越來越多，整個供應鏈的需求也同步放大。

蕭惠中表示，整體趨勢持續向上，大格局下難免有小修正。AI是一個非常明確、而且持續擴大的趨勢，目前大多數發展還停留在基礎建設的布建階段，一旦真正進入全面應用階段，仍有望帶來下一波更大成長機會。從大格局來看，整體趨勢仍然是持續向上。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

施政廷表示，展望第2季基本面正向，但有兩個變數需要持續追蹤：一是美國關稅政策的後續執行方向，協議框架雖然初步成型，但落地細節仍有不確定性；二是台股估值已在歷史高位，市場容錯空間收窄，一旦出現事件性衝擊，波動幅度容易被放大。

施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。