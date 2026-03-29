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永豐投顧：指數逐漸消除與季線乖離 逢低買進機會顯現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上周雖然震盪激烈，但明顯看出美國總統川普有點投鼠忌器。永豐投顧表示，不過正因為危機有弄假成真的機會，才造成部分投資人卻步、外資大賣，指數逐漸消除與季線的乖離。在AI競爭建設不變的前提下，給投資人逢低加碼的機會。

油價高漲，使得通膨蠢蠢欲動，美國聯準會（FED）發表語氣偏鷹派的談話。然而就數據論，長期都沒有達到通膨2%的目標，卻也繼續降息，所以FED心態還是偏鴿，如果危機能短期結束，數據上沒有意外，FED還是會維持既定政策。

AI建設道路不變：Meta 3月26日宣布，位於德州西部的AI資料中心投資額提高逾六倍至100億美元，目標2028年開始營運時達到1GW（gigawatt）的算力。此項消息顯示各CSP在AI的競賽中繼續向前，股市邏輯不變。

永豐投顧表示，短線焦點在中東與油價，但是台股主軸仍在AI建設的硬體紅利，以及台股企業獲利大幅成長，建議繼續逢低買進。

通膨 川普 油價

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