台股擂台／莊佳螢賺51% Q1冠軍報酬率遠勝大盤

本報台股擂台上周五（27日）結算第1季比賽成果，「多空狙擊手」莊佳螢賽季投資組合報酬率累計飆漲51.9%，大幅超越大盤同期15.9%的漲幅，虛擬資產由初始500萬元擴增至759.6萬元，12周共取得六次周冠軍，展現操盤實力。

台股今年首季上沖下洗，開年後一路驚驚漲，在2月最後一個交易日盤中飆上歷史新高35,579點，後因美國2月28日出兵斬首伊朗最高領袖後，台股3月陷入區間震盪。莊佳螢精準捕捉台股年初的「作夢行情」，選股側重記憶體漲價、低軌道衛星及光電產業等。

盤點莊佳螢在此次賽季選中的飆股，以3月6日押寶記憶體漲價題材的宇瞻表現最強，該股無懼當周台股一度單日重挫1,489點，股價單周逆勢飆升43.3%。她也重押太空題材，包括受惠低軌道衛星題材發酵的萊德光電，股價曾單周上漲31.3%；並早於1月初便布局第一金太空衛星ETF，今年來至27日，市價漲幅達37.2%；此外，千金股昇達科也是她押寶個股。

莊佳螢擅長由生活題材中發掘趨勢、專注於轉機股。她說，「股市裡沒有永遠的專家，只有不斷學習的贏家」，投資不僅是數字跳動，更重要的是對產業趨勢的深度洞察，考驗選股與波動的應變能力，很榮幸能獲得本屆冠軍，讓自己的投資邏輯得到驗證。