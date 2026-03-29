無人機概念 市場新寵

自俄烏戰爭至美伊大戰，現代戰爭因高科技介入，徹底改寫傳統戰爭思維。透過無人機偵蒐甚至攻擊，不但成本低，而且效果卓越，這種「不對稱作戰」更已拉高現代戰爭的戰術新高度，激勵近來部分無人機概念股成為買盤新寵。

近年來的幾場重要戰爭都有無人機參戰，並獲得重大戰果。無人機發展歷史悠久，但直到2010年前後才轉向小型化發展，透過許多微小裝置，如各式感應器、陀螺儀、微機電系統（MEMS）等架構出各式功能，這領域自然是台灣科技業的強項，備受市場關注。

如近期股價強勢表態的新唐（4919），即以高效率的微控制器（MCU）技術切入無人機核心市場，並推出以Cortex-M4 M452為核心的飛控主機板，其他如盛群（6202）、松翰（5471）也都各有方案，積極大啖軍民二用無人機市場的龐大商機。

此外，雷虎（8033）的無人載具、漢翔（2634）的發動機、亞航（2630）的光纖陀螺儀、正達（3149）攜手美商導入3D列印量產無人機、及全訊（5222）的軍用無人機通訊技術與無人機反制系統等，均是台廠中關鍵的無人機先鋒大廠。

相關公司在無人機鏈扮演不同角色，新唐、盛群、松翰偏向電子控制與圖傳，雷虎、漢翔、亞航偏向整機與航太系統，正達與全訊切入製造技術與通訊反制，並強調「非紅供應鏈」以符合國際軍工採購要求。法人預期相關無人機概念股將因俄烏戰爭的持續、與中東戰爭的擴大，持續吸引市場矚目。