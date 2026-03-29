五大趨勢主流股資金匯聚 臻鼎、順達等可伺機切入

受中東戰事拖累，全球股市3月來跌多漲少。台股近日震盪劇烈，資金聚焦在半導體高階設備、材料、CPO、ABF及電力儲能股等五大新趨勢主流股，臻鼎-KY（4958）、順達（3211）、永光（1711）等個股受惠，可伺機切入。

半導體設備相關個股有聖暉*、萬潤（6187）、辛耘（3583）等，特化材料有永光、閎康（3587）、揚博（2493）等，CPO則有華星光（4979）、全新（2455）、IET-KY（4971）等，ABF則有臻鼎-KY、南電（8046）、欣興（3037）等，電力受惠股有順達、光寶科（2301）、台達電（2308）等。近五日三大法人買超最多的是臻鼎-KY，高達1.6萬張，而順達、光寶科，也各有逾9,000張買超。近五日股價最強勢的是IET-KY，漲幅高達21.3%，萬潤、全新漲幅各達18.1%、17.6%。

統一投顧董事長黎方國及兆豐投顧董事長李秀利指出，輝達執行長黃仁勳五層蛋糕理論中，第一層是電力（能源），第二層是晶片，第三層是基礎建設，即數據中心等支持AI運算的設施與場域，第四層是模型，第五層是應用。第一層至第三層是基礎層，以硬體為主，是台灣供應鏈最擅長的部分，相關公司受益AI市場成長動能明確，黃仁勳喊出訂單能見度已經到2027年底，總金額上看1兆美元，這些半導體高階設備、材料、CPO、ABF及電力等供應鏈最為相關，受惠可期，因此獲得三大法人積極布局。

第二層的晶片相關個股已經漲多，因此擴散到散熱、CPO、ABF、特化材料、半導體設備這些相關族群。

李秀利表示，近期台股成交量縮，近五日均量已經不到7,000億元，因此不可能整個族群都一起漲，資金會往具有主流題材、未來成長性，或是有缺貨、漲價題材的個股集中。以電力題材族群為例，就是五層蛋糕理論中最基礎的一塊，若是缺乏電力，任何AI都無法進行運算。CPO除光通訊，也有SpaceX上太空的題材。ABF則有缺貨+漲價題材。