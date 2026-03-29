四類戰爭受惠股有利可圖 台聚、華夏等獲買盤追捧

中東戰爭爆發，帶動國際油價最高一度上衝至逼近每桶120美元，市場買盤大舉追捧塑化及衍生物、造紙、油電燃氣、航運等四大族群，帶動包括台聚（1304）、台達化（1309）等16檔「戰爭受惠股」強勢表態，成為市場轉進避險焦點。

中東戰火爆發後重挫全球股市，台股也深受波及。不過，塑化及衍生物在上游報價上揚的帶動下，中下游也隨勢上漲，市場甚至出現「塑膠袋之亂」。

隨著塑膠袋漲價甚至是斷供，紙袋成為關鍵替代性商品，帶動近期市場買盤開始追捧造紙類股，激勵族群股價上揚；而原油運輸不順，造成油價上漲，也墊高了油電燃氣價格，同時也拉抬散裝航運報價。

由於美伊戰事詭譎莫測，法人建議，投資人可擇機布局塑化等四大類商品，包括台聚、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化、台苯（1310）、正隆（1904）、華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）、永豐實、台塑化（6505）、欣天然（9918）、益航（2601）、新興（2605）、台驊控股、慧洋-KY（2637）等16檔後市看俏。

這波油價上漲，激勵乙烯價格大飆超過300美元，而聚乙烯（PE）主要是由石油腦（輕油）裂解出的乙烯製成，因此油價飆漲會直接導致石化上游原料輕油、乙烯價格急漲，迫使中下游調漲PE報價。

據了解，PE報價自美伊戰爭開打以來，已大漲近37%，由2月27日的每公噸人民幣6,597元一路急行軍，最高來到人民幣9,523元，大漲44.3%，27日收人民幣8,990元，區間波段漲幅達36.2%。

市場預期，美伊衝突已引起市場對石化原料供應短缺的擔憂，帶動部分商品報價急漲；而PE廠台聚、亞聚等，法人認為因持有低價原料庫存，在油價上漲導致成品價格飆升時，可獲得顯著的庫存利差收益。

除塑化及衍生物報價上漲外，近來文化用紙與工業用紙報價也呈現上行趨勢，各大紙廠如華紙、正隆都宣布調漲價格，部分紙品如文化用紙、包裝用紙等漲價幅度甚至上看10%。

國際油價上漲也帶動終端油品跟進漲價，如日前中油及台塑化紛紛調漲各式汽柴油價格；至於航運類股，同樣因為國際油價上漲，導致油輪運輸需求增加及運費上漲，嘉惠新興等散裝航運業者。