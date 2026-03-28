周線翻黑跌1.2% 法人：台股撐盤掩蓋轉弱訊號 修正壓力正在累積

加權指數27日下跌225點，收在33,112點，成交量6,582億元。籌碼面部分，三大法人賣超383.3億元，其中外資現貨賣超363.5億元，期貨淨空單增加2,854口至39,919口；投信賣超1.8億元；自營商賣超17.9億元。本周台股下跌431點，跌幅1.2%，周線翻黑。

永豐期貨指出，美股再度收黑且跌勢延續，進入中期修正節奏，科技權值股普遍承壓、資金風險偏好明顯下降，在利率維持高檔與降息預期反覆之下，估值壓縮開始擴散，使整體盤面呈現高檔震盪轉弱的結構，而這樣的外部環境直接影響27日台股表現，雖然指數表面仍由權值股撐盤維持相對抗跌格局，但盤中可以明顯感受到追價意願不足，漲勢集中且輪動速度加快，中小型股與題材股明顯轉弱，資金開始收斂回防大型權值族群，顯示市場已逐步進入防禦狀態。

永豐期貨表示，這種結構並非健康的多頭延續，而是修正前期常見的撐盤現象，尤其在半導體與AI相關個股仍具基本面支撐的情況下，指數尚未出現明顯轉空訊號，但籌碼面與資金面已經開始鬆動，外資動向轉趨保守、期貨未平倉部位也顯示避險情緒升溫，反映市場對後續國際股市走勢的不確定性提高，意味著台股目前的抗跌更像是延遲反應而非真正強勢，一旦美股修正進一步擴大或時間拉長，台股補跌壓力將逐步浮現，盤勢大概率將轉為高檔震盪甚至向下修正。