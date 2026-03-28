聽新聞
0:00 / 0:00
折疊iPhone概念股 剽悍
市場傳出蘋果今年首款折疊iPhone上市「有譜」，台股相關供應鏈昨（27）日表現強勢。在市場資金卡位與法人籌碼推升下，華通（2313）、臻鼎、信錦等概念股同步大漲。
PCB供應鏈昨日展現強大漲升動能，高階HDI大廠華通表現剽悍，股價攻上漲停板270元，累計本周三大法人加碼超過6.5萬張，奪下相關概念股的買超冠軍。
深耕蘋果軟板技術的臻鼎不遑多讓，昨日上漲11.5元、以230元作收，本周三大法人買超張數達1.6萬張。投顧法人指出，折疊機內部空間緊湊，對於軟硬結合板與超薄PCB的需求量較傳統手機大幅提升，華通、臻鼎分別為全球HDI、PCB龍頭，具有產業優勢。
除電路板外，軸承與機構件相關族群亦有佳績。信錦昨日大漲9元收在102元，展現轉型折疊件的爆發力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。