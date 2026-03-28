聽新聞
0:00 / 0:00

折疊iPhone概念股 剽悍

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

市場傳出蘋果今年首款折疊iPhone上市「有譜」，台股相關供應鏈昨（27）日表現強勢。在市場資金卡位與法人籌碼推升下，華通（2313）、臻鼎、信錦等概念股同步大漲。

PCB供應鏈昨日展現強大漲升動能，高階HDI大廠華通表現剽悍，股價攻上漲停板270元，累計本周三大法人加碼超過6.5萬張，奪下相關概念股的買超冠軍。

深耕蘋果軟板技術的臻鼎不遑多讓，昨日上漲11.5元、以230元作收，本周三大法人買超張數達1.6萬張。投顧法人指出，折疊機內部空間緊湊，對於軟硬結合板與超薄PCB的需求量較傳統手機大幅提升，華通、臻鼎分別為全球HDI、PCB龍頭，具有產業優勢。

除電路板外，軸承與機構件相關族群亦有佳績。信錦昨日大漲9元收在102元，展現轉型折疊件的爆發力。

供應鏈 三大法人 蘋果

延伸閱讀

買PCB就安啦？漲勢集中在PCB族群 外資最愛這三檔

台股下跌225點 三大法人賣超401億元

PCB 躍居撐盤主力！華通成交值再度超車台積電 定穎投控、聯茂也漲停

PCB、封測 抗震力強

相關新聞

中小題材股 內資點火

台股昨（27）日盤面權值股走勢疲軟，但近期投信、中實戶等內資青睞有加的中小型題材股，仍有指標股出面表態，並帶動櫃買指數由黑翻紅，技術面持續站穩所有均線，表現較集中市場加權指數強勢。

折疊iPhone概念股 剽悍

市場傳出蘋果今年首款折疊iPhone上市「有譜」，台股相關供應鏈昨（27）日表現強勢。在市場資金卡位與法人籌碼推升下，華通、臻鼎、信錦等概念股同步大漲。

外資賣超363.56億元 調節元大台灣50逾6萬張居冠

伊朗戰爭不確定性升溫，美股重挫，台股今天早盤下挫668.23點，盤中跌勢收斂，終場跌225.03點，外資賣超新台幣363...

台積電鉅額交易驚現2,020元高價、夜盤卻摔破1,800元 後市多空透玄機

受累於台積電ADR前日重挫6.22％，台積電（2330）27日首當其衝，開盤後應聲下挫，但在特定護盤買盤強力支撐下，股價展現極強韌性，終場收在1,820元、跌幅僅1.09％，顯著優於ADR的跌幅表現。最令市場矚目的是，27日盤後鉅額交易出現2,020元的配對成交價，引發市場對後市漲升空間的討論。

富采申報轉讓錼創700張

富采（3714）旗下子公司富采光電27日申報轉讓轉投資公司錼創科技-KY（6854）持股700張。根據公開資訊觀測站最新資料顯示，富采光電目前持有錼創約5,337張，在預定轉讓700張後，持股將降至約4,637張。本次轉讓方式採一般交易，自申報日起3日後的1個月內於市場分批執行。

國泰金法說會／中東戰火使台股震盪 總經理李長庚提這建議

台股27日下跌225點，市場震盪，國泰金控（2882）總經理李長庚於2025年第4季法說會後受訪指出，股票投資本來就會有波動，最好的投資法其實是「災難投資法」，也就是當市場出現重大事件、股價大幅下跌時，可能是相對安全的投資時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。