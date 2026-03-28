折疊iPhone概念股 剽悍

市場傳出蘋果今年首款折疊iPhone上市「有譜」，台股相關供應鏈昨（27）日表現強勢。在市場資金卡位與法人籌碼推升下，華通（2313）、臻鼎、信錦等概念股同步大漲。

PCB供應鏈昨日展現強大漲升動能，高階HDI大廠華通表現剽悍，股價攻上漲停板270元，累計本周三大法人加碼超過6.5萬張，奪下相關概念股的買超冠軍。

深耕蘋果軟板技術的臻鼎不遑多讓，昨日上漲11.5元、以230元作收，本周三大法人買超張數達1.6萬張。投顧法人指出，折疊機內部空間緊湊，對於軟硬結合板與超薄PCB的需求量較傳統手機大幅提升，華通、臻鼎分別為全球HDI、PCB龍頭，具有產業優勢。

除電路板外，軸承與機構件相關族群亦有佳績。信錦昨日大漲9元收在102元，展現轉型折疊件的爆發力。