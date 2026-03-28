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中小題材股 內資點火
台股昨（27）日盤面權值股走勢疲軟，但近期投信、中實戶等內資青睞有加的中小型題材股，仍有指標股出面表態，並帶動櫃買指數由黑翻紅，技術面持續站穩所有均線，表現較集中市場加權指數強勢。
台新投顧總經理黃文清分析，中東戰事爆發以來，雖然櫃買市場領先集中市場回測季線，但拜輝達GTC大會、美國光纖通信展、全球最大衛星通訊展Satellite 2026等利多題材接踵而至，使櫃買指數延續震盪盤堅格局。
以昨日富櫃200指數成分股來看，前20大市值個股中，高達四分之三收高，集中昇達科（3491）、穩懋、精測、威剛、宜鼎、台燿、弘塑、萬潤等強勢指標。
凱基投顧認為，美伊停火談判是當前影響股市最大變數，加上清明連假將至，買盤陷入觀望，研判盤勢將以時間換取空間方式，以消化短線套牢與避險賣壓。
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