台積電鉅額交易驚現2,020元高價、夜盤卻摔破1,800元 後市多空透玄機

受累於台積電ADR前日重挫6.22％，台積電（2330）27日首當其衝，開盤後應聲下挫，但在特定護盤買盤強力支撐下，股價展現極強韌性，終場收在1,820元、跌幅僅1.09％，顯著優於ADR的跌幅表現。最令市場矚目的是，27日盤後鉅額交易出現2,020元的配對成交價，引發市場對後市漲升空間的討論。

若以27日台積電鉅額交易最高價2,020元與現貨收盤價1,820元計算，兩者存在200元的價差。以此價差比例進行權重換算，加權指數仍有約1,588點的潛在漲升空間，指數短線可望向34,700點關卡挑戰。

根據證交所統計，台積電27日盤後鉅額交易共計6筆配對，成交張數約1,714張，成交總額達30.97億元。其中驚見8張以每股2,020元成交，是歷史第六高價，也是自3月10日以來，首度再次見到「2,000元以上」的成交紀錄。

市場分析指出，台積電於今年3月初曾數度衝擊2,000元關卡，並於3月2日創下2,190元的歷史天價，隨後股價一度拉回至1,770元附近。但27日盤後鉅額2,020元的配對交易現蹤，被視為特定長線資金看好後市的指標之一。

儘管盤後數據亮眼，但短線市場情緒仍偏謹慎。在美股正式開盤前，台指期夜盤持續走跌逾500點，回測季線支撐。台積電期貨夜盤則失守1,800元整數關卡，報1,790元、跌幅1.92％。不過，值得注意的是，台積電夜盤遠期期貨，則回升至1,845元，意味著短線利空過後，市場仍看好台積電股價回升。

美股部分，台積電ADR盤前小跌0.33％，美股三大主要指數期貨亦呈現窄幅震盪，市場正靜待美股開盤後的進一步走勢。