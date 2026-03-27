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外資賣超363.56億元 調節元大台灣50逾6萬張居冠

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

伊朗戰爭不確定性升溫，美股重挫，台股今天早盤下挫668.23點，盤中跌勢收斂，終場跌225.03點，外資賣超新台幣363.56億元，賣超元大台灣50（0050）6萬113張居冠，其次為友達3萬2019張、主動統一台股增長（00981A）2萬6603張。

台股今天跌225.03點，收在33112.59點，成交值（含盤後）新台幣6582.73億元。三大法人合計賣超（含盤後）383.39億元，其中外資及陸資賣超363.56億元、自營商賣超17.95億元，投信也賣超1.88億元。

外資賣超前10名有5檔ETF，其中賣超元大台灣50（0050）6萬113張最多，第2至3名分別為友達3萬2019張、主動統一台股增長（00981A）2萬6603張，後續依序為聯合再生、主動元大AI新經濟（00990A）、力積電、中石化、台新新光金、主動復華未來50（00991A）、主動統一全球創新（00988A）。

外資買超前10名中，買超復華彭博新興債（00711B）13萬3825張最多，第2至3名分別為華邦電2萬4119張、仁寶2萬2460張，後續依序為啟碁、中租-KY、華通、旺宏、燿華、長榮航、建漢。

華邦電 聯合再生 彭博

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