外資賣超363.56億元 調節元大台灣50逾6萬張居冠

受累於台積電ADR前日重挫6.22％，台積電（2330）27日首當其衝，開盤後應聲下挫，但在特定護盤買盤強力支撐下，股價展現極強韌性，終場收在1,820元、跌幅僅1.09％，顯著優於ADR的跌幅表現。最令市場矚目的是，27日盤後鉅額交易出現2,020元的配對成交價，引發市場對後市漲升空間的討論。

2026-03-27 21:15