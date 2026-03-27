富采申報轉讓錼創700張

富采（3714）旗下子公司富采光電27日申報轉讓轉投資公司錼創科技-KY（6854）持股700張。根據公開資訊觀測站最新資料顯示，富采光電目前持有錼創約5,337張，在預定轉讓700張後，持股將降至約4,637張。本次轉讓方式採一般交易，自申報日起3日後的1個月內於市場分批執行。

法人分析，富采身為錼創重要法人大股東，此次申報轉讓應是延續過去一年的財務策略，透過適度調節轉投資部位以充實營運資金。

回顧富采過往操作，公司在去年已數度調節錼創持股，當時對外的溝通重點均定調為資金配置調整與活化資產；而今年3月初法說會中也提及，今年將以改善獲利為目標，持續進行資產與轉投資的適時調整。

儘管大股東再度申報轉讓，但市場普遍認為此舉並未改變雙方在Micro LED領域的策略合作。富采今年首季已順利通過客戶端驗證，Micro LED產品正式導入量產，被視為繼Mini LED後的核心成長動能。隨產能利用率逐步回升，富采現階段正致力於優化毛利結構，並加速轉型為矽基顯示解決方案供應商。

營運展望方面，富采預期本季為全年谷底，後續業績可望逐季上升。此次申報轉讓700張持股，後續成交價格將隨市況波動，對富采當季財務數據的具體影響，仍需視實際成交後之公告而定。