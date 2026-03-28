一周熱門零股／0050、台積電、華邦電 人氣旺

台股昨（27）日盤面權值股走勢疲軟，但近期投信、中實戶等內資青睞有加的中小型題材股，仍有指標股出面表態，並帶動櫃買指數由黑翻紅，技術面持續站穩所有均線，表現較集中市場加權指數強勢。

2026-03-28 00:57