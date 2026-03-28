就市論勢／AI 鏈迎升級商機

盤面分析

台股昨（27）日開低，不過隨後跌勢收斂，終場跌225點，收在33,112點，周線跌431點。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，自營商連五周減碼，本周依舊由投信法人力挺台股，連續買超七周，三大法人合計賣超1,132億元。

美伊戰事是否談判停火訊息，持續牽動市場情緒，造成股市震盪。從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，但因前波多頭來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。

未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔時間，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，使更多產業受到不利影響。

投資建議

全球龍頭AI大廠資本支出未見放緩，反映全球對AI需求有增無減，且輝達新一代伺服器Vera Rubin進入量產，根據輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年將能達到1兆美元規模，除為全球AI發展前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機。

其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險回檔，可逢低分批布局。