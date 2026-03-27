加權指數本周下挫1.29% 造紙類股逆勢大漲逾11%撐盤

根據臺灣證券交易所統計， 3月27日發行量加權股價指數收盤為33,112.59點，較上周(3月20日)的33,543.88點下跌431.29點，跌幅約為1.29%，台灣50指數收盤為29,963.47點，較上周的30,295.49點下跌332.02點，跌幅約為1.10%，寶島股價指數收盤為37,052.82點，較上周的37,528.27點下跌475.45點，跌幅約為1.27%。

3月27日全體上市公司市場總值為新台幣107兆9,795.00億元，較上周(3月20日)市值109兆3,481.63億元減少1兆3,686.63億元，減幅約為1.25%。

產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲11.53%為最大，跌幅以居家生活類指數下跌7.11%為最大，未含金融類指數下跌419.76點，跌幅約為1.40%，未含電子類指數下跌193.95點，跌幅約為0.98%，未含金融電子類指數下跌221.93點，跌幅約為1.60%。

本周集中交易市場總成交金額為3兆4,737.19億元，全體上市股票成交金額為3兆1,839.21億元，股票成交量周轉率為3.23%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名：第一名半導體類1兆1,567.15億元，占全體上市股票交易金額36.33%。第二名電子零組件類7,875.67億元，占24.74%。第三名電腦及周邊設備類2,225.39億元，占全6.99%。

成交量周轉率前三名產業：第一名電子零組件類12.33%。第二名光電類11.39%。第三名玻璃陶瓷類11.31%。

累計今年年初開盤迄今共53個交易日，集中市場總成交金額為42兆8,203.36億元，市場日平均成交金額為8,079.31億元，股票成交量周轉率為45.02%，股票日平均成交量周轉率為0.85%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)