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美伊戰事牽動投資情緒…台股難脫震盪 兩因素牽動台股走勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

受周四美股下跌影響，台股27日開低不過隨後跌勢收斂，終場下跌225.03點，跌幅0.68%，收在33,112.59點，周線下跌431.29點，周線跌幅1.29%，法人認為，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，及油價維持在高檔的時間。

法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第4周賣超1,051.45億元，惟金額較前周下降，自營商連5周減碼269.54億元，本周依舊由投信法人力挺台股，連續買超7周188.96億元，三大法人合計賣超1,132.03億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，本周美伊戰事是否談判停火的訊息，持續牽動市場情緒，也造成美台股市走勢震盪。從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，但因為前波多頭已來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。而在電子股陷入調整時，部分資金轉向基期較低之傳產類股，但由於傳產基本面能見度仍不足，傳產指數陷入年線保衛戰。

郭明玉表示，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，及油價維持在高檔的時間，據台經院表示，目前氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，屆時將使更多產業受到不利影響，也將影響全球央行利率政策。

郭明玉進一步，隨市場逐步減少對聯準會降息時點與幅度預估的同時，亦降低給予美股預估本益比的倍數，但同時，受惠AI長期穩健需求的科技股等相關類股盈餘持續上修，提供美股下方支撐。整體而言，美伊戰事對估值壓抑搭配盈餘上修支持，將使美股短期難脫震盪走勢。

不過，郭明玉認為，全球龍頭AI大廠的資本支出未見放緩，反映出全球對AI需求有增無減，且輝達（NVIDIA）新一代伺服器Vera Rubin進入量產，根據輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年將能達到1兆美金，除了為全球AI發展的前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機，其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險而回檔，反而可逢低分批布局。

台股 地緣政治 三大法人

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