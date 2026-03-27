10家AI與綠能環保產業上市公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

台股27日再度出現「周五情結」，市場擔心美國總統川普再爆雷，市場觀望氣氛濃厚，大盤指數收33,112.59點，下跌225.03點，證券分析師則是認為，台股再重挫機會不大，但上攻不易，後市應是區間整理的走勢，但是，現階段的大盤指數具「隨時往上走」契機，雖然「指數不敢上漲，但個股卻可以」，點出五大族群可以布局。

2026-03-27 15:30