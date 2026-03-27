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10家AI與綠能環保產業上市公司接力開講 證交所業績發表會持續登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10家AI與綠能環保產業上市公司業績發表會。臺灣證券交易所／提供
10家AI與綠能環保產業上市公司業績發表會。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所繼3月23日「AI產業」的達明（4585）及3月25日「自行車產業」的巨大（9921）、拓凱（4536）、桂盟（5306）及美利達（9914）等5家公司業績發表會圓滿完成，再接再厲進行「AI」及「綠能環保」產業的業績發表會。

首先登場的是3月30日之聯德控股-KY（4912），依序是力積電（6770）、景碩（3189）、耀登（3138）、全訊（5222）、所羅門（2359）、倍利科（7822）、兆聯（6944）、奇鋐（3017）及鴻勁（7769）等10家公司將接力展開（詳細議程詳下表），分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度。並於4月7日邀請資策會到場分享「ASIC趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」。

證交所指出，透過召開上市公司業績發表會，期能讓投資人更瞭解目前產業應用及趨勢，強化資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。

證交所表示，為強化上市公司財務健全、業務資訊透明度，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。各場次業績發表會投資人除可至現場參與外，亦可透過本公司WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)收看。

資策會 證交所 投資人

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