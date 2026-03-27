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外資賣超384億元 華邦電陷貼息但卻居外資買超第一名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股27日開低震盪，一度大跌逾600點，終場收在33,112.59點，下跌225.03點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超384.71億元，統計外資買賣超個股，賣超元大台灣50（0050）逾6萬張最多，但買超前兩名則都是陷入貼息的個股，買超華邦電（2344）24,119張最多，其次是買超仁寶（2324）。

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後10天，延到台灣時間4月7日上午8時，台股27日開低，早盤以33,267.25點開出，下跌70.37點，權王台積電（2330）以以1,805元開出，盤中回測1,800元，終場收在1,820元，下跌20元，跌幅1.09%，影響大盤指數約159點；奇鋐（3017）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、力積電（6770）、鴻海（2317）、華邦電等也都收黑。

華通（2313）、健策（3653）、臻鼎-KY（4958）、貿聯-KY（3665）、啟碁（6285）、廣達（2382）、台塑化（6505）、定穎投控（3715）等則是逆勢抗跌的指標，大盤指數一度下探至32,669.39點，下跌668.23點，終場則以33,112.59點，下跌225.03點，周線下跌431.29點，周跌幅1.29%。

統計三大法人賣超401.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超384.71億元，投信買超0.8億元，自營商賣超（合計）17.95億元，其中自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）賣超54.55億元。

統計外資賣超個股前十名中，賣超元大台灣50達60,114張最多，其次是賣超友達（2409）32,020張，另有4檔主動ETF也遭外資大賣；但獲得外資買超的前十名中，買超華邦電24,119張最多，其次是買超仁寶22,461張，這兩檔都在27日除息，且都陷入貼息窘境。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股 華邦電 台積電

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台股27日再度出現「周五情結」，市場擔心美國總統川普再爆雷，市場觀望氣氛濃厚，大盤指數收33,112.59點，下跌225.03點，證券分析師則是認為，台股再重挫機會不大，但上攻不易，後市應是區間整理的走勢，但是，現階段的大盤指數具「隨時往上走」契機，雖然「指數不敢上漲，但個股卻可以」，點出五大族群可以布局。

買PCB就安啦？漲勢集中在PCB族群 外資最愛這三檔

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延到台灣時間4月7日上午8時，台股27日雖開低，但午盤過後跌幅縮小，下跌225.03點，收33,112.59點，跌幅0.67%，成交量縮至6,311.22億元。觀察成交量前十名中，華通（2313）漲停亮燈；成交值排行前十名中，PCB相關個股就占了四檔，包括華通、燿華（2367）、定穎投控（3715）、南電（8046），其中外資僅賣超南電，其餘都買超。

加權指數本周下挫1.29% 造紙類股逆勢大漲逾11%撐盤

根據臺灣證券交易所統計， 3月27日發行量加權股價指數收盤為33,112.59點，較上周(3月20日)的33,543.88點下跌431.29點，跌幅約為1.29%，台灣50指數收盤為29,963.47點，較上周的30,295.49點下跌332.02點，跌幅約為1.10%，寶島股價指數收盤為37,052.82點，較上周的37,528.27點下跌475.45點，跌幅約為1.27%。

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受周四美股下跌影響，台股27日開低不過隨後跌勢收斂，終場下跌225.03點，跌幅0.68%，收在33,112.59點，周線下跌431.29點，周線跌幅1.29%，法人認為，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，及油價維持在高檔的時間。

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