外資賣超384億元 華邦電陷貼息但卻居外資買超第一名

台股27日開低震盪，一度大跌逾600點，終場收在33,112.59點，下跌225.03點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超384.71億元，統計外資買賣超個股，賣超元大台灣50（0050）逾6萬張最多，但買超前兩名則都是陷入貼息的個股，買超華邦電（2344）24,119張最多，其次是買超仁寶（2324）。

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後10天，延到台灣時間4月7日上午8時，台股27日開低，早盤以33,267.25點開出，下跌70.37點，權王台積電（2330）以以1,805元開出，盤中回測1,800元，終場收在1,820元，下跌20元，跌幅1.09%，影響大盤指數約159點；奇鋐（3017）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、力積電（6770）、鴻海（2317）、華邦電等也都收黑。

華通（2313）、健策（3653）、臻鼎-KY（4958）、貿聯-KY（3665）、啟碁（6285）、廣達（2382）、台塑化（6505）、定穎投控（3715）等則是逆勢抗跌的指標，大盤指數一度下探至32,669.39點，下跌668.23點，終場則以33,112.59點，下跌225.03點，周線下跌431.29點，周跌幅1.29%。

統計三大法人賣超401.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超384.71億元，投信買超0.8億元，自營商賣超（合計）17.95億元，其中自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）賣超54.55億元。

統計外資賣超個股前十名中，賣超元大台灣50達60,114張最多，其次是賣超友達（2409）32,020張，另有4檔主動ETF也遭外資大賣；但獲得外資買超的前十名中，買超華邦電24,119張最多，其次是買超仁寶22,461張，這兩檔都在27日除息，且都陷入貼息窘境。