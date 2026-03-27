買PCB就安啦？漲勢集中在PCB族群 外資最愛這三檔

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延到台灣時間4月7日上午8時，台股27日雖開低，但午盤過後跌幅縮小，下跌225.03點，收33,112.59點，跌幅0.67%，成交量縮至6,311.22億元。觀察成交量前十名中，華通（2313）漲停亮燈；成交值排行前十名中，PCB相關個股就占了四檔，包括華通、燿華（2367）、定穎投控（3715）、南電（8046），其中外資僅賣超南電，其餘都買超。

27日成交量前十名分別為燿華、力積電（6770）、主動統一台股增長（00981A）、群創（3481）、華邦電（2344）、華通、凱基台灣TOP50（009816）、南亞科（2408）、元大台灣50反1（00632R）、正文（4906）。觀察名單發現，低軌衛星族群走勢較強，次族群中又以低軌衛星中的PCB漲勢最為猛烈，華通攻漲停，收270元，燿華上漲逾3%，收78.2元。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、華通、南亞科、燿華、穩懋（3105）、台達電（2308）、群聯（8299）、定穎投控、南電、華邦電。定穎投控首次擠入成交值前十大，27日股價也衝上漲停板203.5元，創歷史新高。

外資27日買超華通逾1萬張、燿華7,385張、定穎投控4,259張，但賣超南電2,526張。高速傳輸需求爆發，PCB朝大面積、高層數與高密度設計發展，PCB族群成資金關注焦點。

華通打入AI伺服器與交換器供應鏈，公司已量產800G與1.6T光模組用板，並推出50層以上高階板與八階HDI OAM加速卡。華通積極擴產因應需求，將2026年資本支出上修至150至200億元，台灣新產能預計最快第2季開出，聚焦20至30層中高階伺服器與網通產品；泰國二期廠則提前至第3季投產，新增產能規模擴大至80萬平方呎以上。

定穎投控產品以傳統多層板與HDI為主，汽車相關占比高達50%，在AI動能部分，法人指出，主要來自GPU、ASIC、Switch，預期今年第2季起小量出貨GPU產品、第3季開始放量，第4季ASIC訂單加入貢獻，預估2026年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。