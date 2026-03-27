國泰證券引領AI新世代 「庫存管家2.0」再升級

國泰證券宣布推出「庫存管家2.0」升級版本，全面啟動「AI驅動轉型計畫」，深化智慧投資布局，並結合國泰金控（2882）GAIA 2.0技術框架，將AI深植數位投資平台，透過系統與流程優化，擴大個人化訊息服務規模。

國泰證券指出，「庫存管家」以客戶持股為核心，應用A技術打造個人化推播服務，自今年1月推出以來，協助投資人更有效率地掌握庫存狀況，提供更即時、系統化的投資管理體驗，使得AI投資應用更為普及。

國泰證券「庫存管家2.0」升級重點，聚焦於優化運作流程與擴大服務範圍，幫助後台AI每分鐘處理量整體提升85%，協助使用者掌握持股庫存的即時動態。實際使用回饋顯示，超過98%的使用者認為該服務對掌握市場狀況有明顯幫助。

在資訊氾濫、使用者容易產生內容疲勞的網路時代，「庫存管家」主動為客戶進行庫存相關資訊的篩選與整理，透過AI個人化推播機制，整合市場動態與客戶庫存狀態，精準推播最相關的重點訊息，讓不同投資族群都能接收到「對自己真正有用」的投資內容，使智慧投資從少數人的進階工具，轉變為多數人的日常輔助。

「庫存管家」具備「個人化、即時性、自動化」三大優勢：「個人化」指的是能依據客戶庫存與市場狀況以AI生成專屬個人化重點訊息，即時彙整盤勢與市場資訊，在關鍵時刻掌握最相關動態；「即時性」則可針對盤中庫存標的異常波動時將自動提醒，幫助投資人即時應對。最後，無論是個股或ETF，投資人皆可透過庫存管家「自動化」進行系統化管理，減少自行搜尋與庫存相關資訊的時間負擔，打造更有條理的投資體驗。

國泰證券「庫存管家2.0」不僅打造個人化智慧投資生態系，更代表AI應用上的營運能力持續進化。隨著AI技術快速導入金融服務，真正的關鍵是如何讓智慧化服務能穩定且有效地服務更多投資人。未來，國泰證券將持續拓展更多AI應用場景，協助投資人在多變的市場環境中即時掌握關鍵資訊，透過「技術升級」與「人才擴張」雙軌並進，從數位券商蛻變為「最有溫度的AI券商」。