台股具「隨時往上走」契機 分析師曝五大族群可布局

台股27日再度出現「周五情結」，市場擔心美國總統川普再爆雷，市場觀望氣氛濃厚，大盤指數收33,112.59點，下跌225.03點，證券分析師則是認為，台股再重挫機會不大，但上攻不易，後市應是區間整理的走勢，但是，現階段的大盤指數具「隨時往上走」契機，雖然「指數不敢上漲，但個股卻可以」，點出五大族群可以布局。

台股早盤以33,267.25點開出，下跌70.37點，權王台積電（2330）以1,805元開出，盤中回測1,800元，終場收在1,820元，下跌20元，跌幅1.09%，影響大盤指數約159點；奇鋐（3017）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、力積電（6770）、鴻海（2317）、華邦電（2344）等也都收黑。

華通（2313）、健策（3653）、臻鼎-KY（4958）、貿聯-KY（3665）、啟碁（6285）、廣達（2382）、台塑化（6505）、定穎投控（3715）等則是逆勢抗跌的指標，大盤指數一度下探至32,669.39點，下跌668.23點，終場則以33,112.59點，下跌225.03點，周線下跌431.29點，周跌幅1.29%。

證券分析師張陳浩表示，「周五情結」再現，市場觀望氣氛濃厚，影響大盤的表現，他認為，台股遭遇月線反壓，且上檔套牢賣壓沈重，雖然最壞已過，但上攻不易，不過，再重挫的機會也不大，預期將會呈現區間整理的走勢。

張陳浩說，從3月9日的低點31,529.36點，到3月24日的32,434.54點，再到27日的盤中低點32,669.39點，可說是「一底比一底高」，但由於加權指數出現層層堆疊的情況，套牢量多，除非有重大利多，否則預期後續將呈現區間整理走勢。

張陳浩強調，台股具「隨時往上走」契機，雖然因為新台幣貶值讓「指數不敢上漲」，但仍有不少個股卻頻頻創新高，例如CCL、設備股、PCB股等都有在大盤走弱時還不斷創歷史新高的情況，因此，後續操作上可以選股為主。

張陳浩點出值得關注的五大族群，包括低價網通股的正文（4906）、仲琦（2419）、明泰（3380）、啟碁；CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）；設備股的弘塑（3131）、萬潤（6187）、天虹（6937）、致茂（2360）；ABF的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）等。