台股下跌225點 三大法人賣超401億元

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到台灣時間4月7日上午8時，亞股27日鬆一口氣，台股27日雖開低，但午盤過後跌幅縮小，下跌225.03點，收33,112.59點，跌幅0.67%，成交量大減1,000億，縮至6,311.22億元，三大法人賣超401.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超384.71億元，投信買超0.8億元，自營商賣超（合計）17.95億元，其中自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）賣超54.55億元。

台積電（2330）收1,820元，下跌1.09%；台達電（2308）收1,510元，下跌0.33%。27日資金焦點流向PCB族群，華通（2313）為27日貢獻大盤指數第一名，臻鼎-KY（4958）為第三名，華通出量大漲攻上漲停板，收270元；其他也漲停的PCB個股有定穎投控（3715）、聯茂（6213）。臻鼎-KY出量大漲逾5%，創歷史新高。

Google發表最新「TurboQuant」壓縮演算法，標榜僅需六分之一的記憶體數量，記憶體族群受此影響表現疲弱，華邦電（2344）跌破區間低點，收92.4元，下跌逾3%；南亞科（2408）回測區間低點，收219.5元，力積電（6770）回測季線，收59.2元。不過威剛（3260）、晶豪科（3006）逆勢上漲，分別上漲逾5%、2%。

造紙類股走勢強勁，華紙（1905）拉出第二根漲停收15.4元，並爆出超過6萬張大量，量能為兩年半新高。塑化股中台達化（1309）最強，股價再度攻漲停，收22.15元。