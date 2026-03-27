快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌225點 三大法人賣超401億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到台灣時間4月7日上午8時，亞股27日鬆一口氣，台股27日雖開低，但午盤過後跌幅縮小，下跌225.03點，收33,112.59點，跌幅0.67%，成交量大減1,000億，縮至6,311.22億元，三大法人賣超401.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超384.71億元，投信買超0.8億元，自營商賣超（合計）17.95億元，其中自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）賣超54.55億元。

台積電（2330）收1,820元，下跌1.09%；台達電（2308）收1,510元，下跌0.33%。27日資金焦點流向PCB族群，華通（2313）為27日貢獻大盤指數第一名，臻鼎-KY（4958）為第三名，華通出量大漲攻上漲停板，收270元；其他也漲停的PCB個股有定穎投控（3715）、聯茂（6213）。臻鼎-KY出量大漲逾5%，創歷史新高。

Google發表最新「TurboQuant」壓縮演算法，標榜僅需六分之一的記憶體數量，記憶體族群受此影響表現疲弱，華邦電（2344）跌破區間低點，收92.4元，下跌逾3%；南亞科（2408）回測區間低點，收219.5元，力積電（6770）回測季線，收59.2元。不過威剛（3260）、晶豪科（3006）逆勢上漲，分別上漲逾5%、2%。

造紙類股走勢強勁，華紙（1905）拉出第二根漲停收15.4元，並爆出超過6萬張大量，量能為兩年半新高。塑化股中台達化（1309）最強，股價再度攻漲停，收22.15元。

華邦電 台達電 華通

延伸閱讀

怕周末給驚嚇！台股收盤下跌225點收33,112點 台積電收1820元下跌20元

台積電回測1,800元關卡！台股開低頻頻跌逾600點、淚別5日線

外資又轉賣 台股虎頭蛇尾 台積、聯發科等權值股尾盤遭摜壓

台股開高走低翻黑！下跌101點、三大法人賣超2.94億元

相關新聞

怕周末給驚嚇！台股收盤下跌225點收33,112點 台積電收1820元下跌20元

台股27日收盤下跌225.03點，終場以33,112.59點作收，成交量億6,311.22元；台積電（2330）收盤價1,820元，下跌20元，跌幅1.09%。

台股下跌225點 三大法人賣超401億元

美國總統川普發文表示，攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到台灣時間4月7日上午8時，亞股27日鬆一口氣，台股27日雖開低，但午盤過後跌幅縮小，下跌225.03點，收33,112.59點，跌幅0.67%，成交量大減1,000億，縮至6,311.22億元，三大法人賣超401.86億元。

PCB 躍居撐盤主力！華通成交值再度超車台積電 定穎投控、聯茂也漲停

中東局勢升溫衝擊全球市場，台股27日開低跌破5日線、盤初一度重挫逾600點，電子股成重災區；不過PCB族群逆勢強攻，華通（2313）、定穎投控（3715）、聯茂（6213）接力亮燈漲停，成為盤面最強多頭指標。

台股盤中跌破33000點！記憶體股下挫 造紙族群逆勢強

中東局勢緊張，市場對美國總統川普（Donald Trump）延緩打擊伊朗的說法充滿疑慮，油價高漲，美股重挫。台股盤中下跌...

Google新演算法TurboQuant衝擊 記憶體族群下挫

Google發表最新TurboQuant壓縮演算法，引發市場憂心恐壓縮記憶體需求，衝擊記憶體族群股價走弱，美光（Micr...

千金股蒙難 昇達科逆勢翻盤

台股27日走勢疲軟，千金股股價普遍走跌，昇達科（3491）在太空衛星題材加持下，股價升空衝向1,670元，漲幅超過7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。