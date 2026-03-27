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怕周末給驚嚇！台股收盤下跌225點收33,112點 台積電收1820元下跌20元
台股27日收盤下跌225.03點，終場以33,112.59點作收，成交量6,311.22億元；台積電（2330）收盤價1,820元，下跌20元，跌幅1.09%。
今日成交金額大且走高為：華通（2313）、燿華（2367）、穩懋（3105）、定穎投控（3715）、臻鼎-KY（4958）、啟碁（6285）、台燿（6274）、昇達科（3491）及IET-KY（4971）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、力積電（6770）、智邦（2345）、金居（8358）、旺宏（2337）、緯穎（6669）及京元電子（2449）。
群益投顧表示，美科技股強弱分歧，美伊戰事詭譎多變，短線存疑慮。惟短線若美國近期對伊朗發動戰事形成短線震盪，也可能成為利空測試下檔支撐契機；逢急跌擇強應對避免過度追高。
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