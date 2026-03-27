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台股盤中跌破33000點！記憶體股下挫 造紙族群逆勢強

中央社／ 記者潘智義台北27日電
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

中東局勢緊張，市場對美國總統川普（Donald Trump）延緩打擊伊朗的說法充滿疑慮，油價高漲，美股重挫。台股盤中下跌668點後跌勢稍微收斂至約500點，指數失守33000點，除權值股下跌，記憶體族群也重挫，造紙族群逆勢走強。

11時7分左右，加權指數為32836.28點，下跌501.34點，跌幅1.5%，成交金額新台幣3922.63億元。

權值股台積電盤中跌40元至1800元；鴻海下挫4元至196.5元；台達電達1440元，跌75元。

記憶體族群盤中重挫，華邦電達87.7元，重挫8.17%；南亞科為209元，跌7.32%；旺宏、威剛雙雙摜至跌停板，分別為115.5元、334元；創見達224元，下挫7.44%；力積電大跌9%至57.1元。

造紙族群逆勢走揚，華紙漲價題材帶動，股價衝上漲停板15.4元，寶隆、永豐餘、榮成漲幅都在1%之上。

台塑四寶台塑開高走低，盤中達46.9元，跌1.15%；南亞跌3.47%至72.2元；台化44.25元，下挫1.88%；台塑化在平盤55.7元附近遊走。

台股 台達電 記憶體族群

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