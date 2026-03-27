台股盤中跌破33000點！記憶體股下挫 造紙族群逆勢強

中東局勢不穩定，外資重新站在賣方，台股昨（26）日虎頭蛇尾，早盤一度大漲453點至33,892點，但盤中傳出油價彈升，賣壓應聲出籠，指數震盪翻黑，終場下跌101點，收在最低點33,337點。法人指出，台股短線二度挑戰月線失利，籌碼仍未有效整理，短線仍屬震盪格局。

2026-03-27 01:26