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Google新演算法TurboQuant衝擊 記憶體族群下挫

中央社／ 新竹27日電
2026年3月5日，在德國柏林谷歌新的人工智慧（AI）中心開幕式上，展示了特別設計的Google標誌。路透
2026年3月5日，在德國柏林谷歌新的人工智慧（AI）中心開幕式上，展示了特別設計的Google標誌。路透

Google發表最新TurboQuant壓縮演算法，引發市場憂心恐壓縮記憶體需求，衝擊記憶體族群股價走弱，美光（Micron）下跌近7%，晟碟（Sandisk）重挫逾11%，台股包括南亞科等記憶體個股下挫逾5%。

Google標榜TurboQuant壓縮演算法僅需1/6的記憶體數量，就能運作大型語言模型（LLM），且性能能提升8倍。

市場憂心記憶體需求恐因而受到影響，為記憶體後市增添變數，衝擊記憶體族群股價走弱，Micron下跌6.97%，滑落至355.46美元；Sandisk重挫11.02%，滑落至603.17美元。

台股記憶體族群今天隨著走跌，南亞科盤中滑落至207元，下跌18.5元，跌幅8.2%；華邦電盤中下跌8.69%，低點至87.2元；威剛盤中跌停334元，下跌37元；旺宏重挫跌停至115.5元。

旺宏 台股 美光 Google 記憶體

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