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千金股蒙難 昇達科逆勢翻盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
昇達科（3491）在太空衛星題材加持下，股價升空衝向1,670元，漲幅超過7%。路透
昇達科（3491）在太空衛星題材加持下，股價升空衝向1,670元，漲幅超過7%。路透

台股27日走勢疲軟，千金股股價普遍走跌，昇達科（3491）在太空衛星題材加持下，股價升空衝向1,670元，漲幅超過7%。

富邦投顧表示，昇達科低軌衛星客戶涵蓋全球各大知名運營商，公司長期深耕精密通訊元件加工，衛星產品高度客製化且認證時間長，公司有先行者優勢，製造成本與交期皆優於同業。低軌衛星運營商為優化傳輸功能，擴展到高頻段，頻率越高，傳輸效率越好，所需的元件數量也隨之增加，單顆衛星貢獻產值持續增加，預估2026、2027兩年預估營收與獲利將高速成長。

SpaceX 已向美國聯邦通訊委員會 FCC 提出申請，計畫部署多達 100 萬顆衛星，組成一個具備強大計算能力的星座，為全球數十億用戶提供大規模的 AI 推理與資料中心應用，衛星在太陽同步軌道上，擁有無限的電力供應，通訊系統將主要依賴高頻寬光學鏈路進行數據傳輸，並與現有的 Starlink 星座聯網，將流量傳回地面站，也會使用毫米波作為備援通訊，仰賴如 Starship 這樣完全可重複使用的發射載具，由於無需依賴地面電網、免除土地破壞且運作維護成本極低，SpaceX 預測在幾年內，太空將是生成式 AI 計算成本最低的地方。

富邦投顧指出，為由電信端市場跨入資料中心市場，將大幅推升未來低軌衛星 TAM，目前 SpaceX 僅發射約 1 萬多顆衛星，對比如今規劃發射高達 100 萬顆衛星建立太空資料中心，將使低軌市場成長約 100 倍。

SpaceX 昇達科 太空

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