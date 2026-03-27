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台積電回測1,800元關卡！台股開低頻頻跌逾600點、淚別5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照片
台股示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照片

美伊停火協議疑慮升溫影，油價與美債殖利率走高，拖累美股四大指數昨夜全面收黑，科技股賣壓沉重，台積電（2330）ADR重挫6.22%，台指期夜盤收跌634點、報32,807點。台股27日開低70.37點、報33,267.25點，隨後在五大權值股全面走弱、台積電回測1,800元關卡，大盤跌點快速擴大至逾600點，退出5日線外、回防32,600城池。

法人指出，美伊談判分歧擴大，若破局恐引發市場劇烈震盪；油價高檔與通膨壓力未解，聯準會利率政策仍具不確定性。操作建議控管持股、逢低布局，關注台積電先進製程、高速傳輸、載板PCB、電源管理、散熱及高殖利率族群。

今日五大權值股全面開低。台積電開低35元、報1,805元，並回測1,800元關卡；台達電（2308）開元、日月光投控（3711）隨後跌逾3.5%，鴻海（2317）、聯發科（2454）雙雙跌逾1%。

盤面上，造紙、航運、油電燃氣、食品等類股逆勢上漲，但電子零組件、玻陶、半導體等皆跌逾2%，走勢相對疲弱。力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）成交量居前，但股價齊跌。

回顧台股26日表現，大盤跌101.49點、跌幅0.3%，收33,337.62點，成交值放大至7,364.12億元。三大法人買超1.18億元，包括外資賣超79.2億元、投信買超47.43億元、自營商買超32.95億元。

電子零組件 台股 台積電

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