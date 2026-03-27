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外資又轉賣 台股虎頭蛇尾 台積、聯發科等權值股尾盤遭摜壓

經濟日報／ 記者張瀞文任珮云／台北報導
中東局勢不穩定，外資重新站在賣方。 聯合報系資料照
中東局勢不穩定，外資重新站在賣方。 聯合報系資料照

中東局勢不穩定，外資重新站在賣方，台股昨（26）日虎頭蛇尾，早盤一度大漲453點至33,892點，但盤中傳出油價彈升，賣壓應聲出籠，指數震盪翻黑，終場下跌101點，收在最低點33,337點。法人指出，台股短線二度挑戰月線失利，籌碼仍未有效整理，短線仍屬震盪格局。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，地緣政治風險仍大，將持續干擾市場。在中東局勢明朗之前，建議投資人不要急速擴大持股部位，選股不能只看題材面，一定要兼具題材面與基本面。

外資3月以來買賣超金額
外資3月以來買賣超金額

新台幣昨日終場則升值4.7分，收在31.905元，股匯走勢分歧。新台幣連三個交易日走升，累計升值1.87角，在主要亞洲貨幣中表現相對強勢，惟昨日整體成交量縮減至20.855億美元。

外資昨對台股由買轉賣超79.2億元，且台指期未平倉淨空單增1,118口至37,065口，期現貨同步做空，顯示對後市仍偏保守。投信買超47.4億元，連五買；自營商買超32.9億元，連二買。三大法人合計賣超1.1億元。

外資3月來買少賣多，累計賣超已達7,871億元，已超過去年全年賣超金額5,995億元。今年來單日十大賣超日中，有八大賣超日集中在3月，3月可能改寫史上最大單月賣超紀錄。

在多空激戰下，台積電（2330）、聯發科、台達電等權值股尾盤出現賣壓，成為壓垮大盤紅翻黑主因，成交值擴增至7,665億元，比前一交易日高出17.5%。

盤面上，台積電昨日股價紅翻黑，終場跌5元收1,840元。電子類股指數跌0.3%，各分類指數跌多漲少；非電族群以造紙類股指數大漲4.7%最強，塑膠及橡膠類股指數次之，但電器電纜及玻璃陶瓷跌幅較大。

千金股表現不一，由於雙鴻股價跌50元收985元、宜鼎跌99元收916元，使千金股降至36檔。但有多達七檔千金股股價創歷史新高，包括台光電、弘塑、奇鋐、聯亞、致茂、均華、竹陞科技。

地緣政治風險 三大法人 台股

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