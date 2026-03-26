群益證投資論壇 邀南電、創意等公司與會交流

群益金鼎證券（6005）持續深化法人服務，日前舉辦「2026年第1季投資論壇」，邀請南電（8046）、創意（3443）等上市櫃公司與國內外機構投資人、產業領袖及高資產客戶交流，展現長期陪伴投資人掌握趨勢、穩健前行的品牌承諾。

群益證本次邀集的上市櫃公司名單，包括印能科技（7734）、晶技（3042）、精確（3162）、佳世達（2352）、南電、慧洋-KY（2637）、台灣虎航（6757）、聚陽（1477）、天虹（6937）、創意、台灣大哥大（3045）、臻鼎-KY（4958）等，在所在行業都有一定的產業地位。

同時，亦邀請財經M平方資深研究員Ralice及工研院研究經理張雯琪，分別就全球經濟展望、以及異質整合與矽光子技術所帶動的設備商機進行解析，聚焦全球總經趨勢與資產配置方向。

財經M平方研究團隊指出，2026年市場核心變數來自地緣政治風險升溫、AI產業帶動的結構性變革，及全球資金與政策環境轉變等三大面向。隨中東衝突升溫，能源供應受干擾，國際油價突破每桶100美元，推升市場風險溢價，並對通膨與貨幣政策形成關鍵影響。

在資金面方面，市場已由過去「估值驅動」逐步轉向「獲利驅動」，企業基本面將成為影響行情的核心關鍵；而利率政策走向，亦將高度取決於能源價格與通膨變化。

產業結構則是AI發展持續深化，並由單點突破走向全面擴散。關於「AI是否取代SaaS」的議題，財經M平方研究團隊認為，AI並非軟體產業的終結者，反而須依附既有軟體平台發揮效益，未來競爭關鍵在於企業能否有效整合AI能力，建立兼具數據、技術與客戶信任的護城河。

此外，AI技術已逐步對產業鏈產生外溢效應，從資料中心、雲端服務延伸至消費電子、車用、工業及能源等領域，帶動多元產業同步成長，整體企業盈餘呈現「多點式復甦」。

在政策面方面，全球趨勢將呈現「地緣風險降溫、財政政策升溫」格局，各國透過擴張性財政政策支撐經濟成長；雖然美中兩強對峙狀況仍在，所幸全面性衝突風險相對較低。