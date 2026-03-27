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就市論勢／先進製程、CPO 強強滾

經濟日報／ 謝文雄（野村高科技基金經理人）

盤勢分析

美伊戰爭自2月底以來已進行四周，原先美國政府認為將在3月底迅速結束的戰事似乎會延長，股市在多空消息間反覆震盪。

戰爭何時結束尚無法評估，短期內市場持續震盪機率高，但就基本面而言，AI的強勁需求並未消失，觀察上周舉行的輝達GTC大會以及光通訊盛會OFC，AI晶片龍頭輝達與光通訊指標廠Lumentum皆對下半年、甚至明年的景氣抱持正面看法，顯示AI的長期成長趨勢依然不變。

投資建議

儘管戰爭陰霾籠罩股市，但AI伺服器的強勁需求並未受到波及，且產業發展已迎來重大升級。

上周輝達GTC大會中，執行長黃仁勳高度讚賞近期爆紅的開源軟體OpenClaw，宣告AI已正式從被動生成式進化為主動代理式。

值得投資人注意的是，OpenClaw這類代理AI就像具備長期記憶與操作能力的數位員工，對算力與Token的消耗量將高達傳統AI的千倍，甚至是百萬倍。

黃仁勳直言「全球每家企業都需要有OpenClaw戰略」，這股龐大的運算需求，將直接轉化為對台灣半導體先進製程、先進封裝測試、CPO及伺服器零組件（如散熱、電源與BBU）的強勁訂單，是目前成長前景最明確也最看好的族群。

AI帶動的科技股成長浪潮仍在持續，當股價受到戰爭等短期因素干擾而回落時，正是分批逢低布局的良機，建議投資人以中長期角度看待，勿受市場短期情緒影響而錯失進場機會。

戰爭 投資人 輝達

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