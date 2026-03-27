2月複委託交易 連三月逾兆元

受惠證券商積極推出優惠方案搶市，加上國際股市高檔震盪，即使2月適逢農曆春節假期，國內複委託單月總交易金額仍維持1.2兆元高檔水準，改寫歷史單月第三高紀錄，並連續三個月站上1兆元，業者持續唱旺後市成長動能。

根據證券商公會統計，今年2月複委託交易金額達1.2兆元，是史上第五度突破1兆元，是歷年同期最佳成績，僅次於2026年元月1.5兆元、2025年10月1.3兆元，居歷史第三高。

以個別證券商來看，元大證券以3,007億元蟬聯冠軍寶座，整體業務市占攀升至26.6%，國泰證券2,190億元居次，市占約19.4%，第三至五名仍為永豐金證券1,605億元、富邦證券1,369億元、凱基證券861億元。