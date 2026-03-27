富邦證勇奪財管六大獎

富邦證券積極推動「數位x財富增值」雙引擎策略，昨（26）日在2026《財訊》財富管理大獎頒獎典禮中再創佳績，不僅連續第九年榮獲「最佳財富管理」最大獎項，更囊括「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」及「最佳永續推動」等共六項大獎。相關獲獎肯定，展現富邦證券在財富管理、數位金融、創新服務與永續發展等領域的全方位實力。

富邦證券總經理郭永宜表示，面對客戶財務需求日趨多元，富邦證券引入國際顧問BCG，全面檢視並重塑財富管理運作模式，建立並導入CS財富管理服務團隊，將組織與人才視為核心競爭優勢，逐步形塑「全方位財管券商」的服務定位。公司亦整合金控、投顧、投信、期貨等專業資源，協助前線同仁以單一窗口提供更完整、連貫與高品質的理財服務。

富邦證券2025年推出的智慧投資平台「富邦AI PRO」，導入AI投資夥伴概念，透過「AI智能摘要」與「AI主播」將財報與盤勢轉換為快訊，縮短研究時間；「AI投資助理」可即時回覆提問，協助客戶突破資訊落差，成為投資決策的智慧夥伴。

為提升投資大眾的理財觀念，富邦證券透過YouTube頻道，降低投資學習門檻，目前頻道累計訂閱數突破30萬、曝光超過5,000萬次。2025年底，富邦證券更推出「富投學苑」數位知識平台，以漫畫、影音、互動遊戲結合的方式，引領使用者以更輕鬆有趣方式建立投資觀念。

富邦證券亦將永續理念深植於營運決策與企業文化，同時積極引導資金流向低碳且具永續價值的產業，2025年綠色金融與責任投資承銷案件占74％，永續發展債券參與比率達79％。同時，公司斥資逾5,500萬元支持藝文、體育。在照顧員工方面，富邦證券提供優於法令的育兒津貼、提升員工持股信託，並維持百分之百相對提撥，與員工共享成長果實。