推動AI新十大建設 證交所攜手資策會及資誠舉辦邁向上市之路交流會

臺灣證券交易所3月26日下午攜手資訊工業策進會科技法律研究所及資誠聯合會計師事務所，合作舉辦「邁向上市之路—AI、生技醫療與高科技產業交流會」，活動吸引逾20家企業、近40位企業代表踴躍參與，產業涵蓋AI、生技醫療、數位雲端與半導體等前瞻領域。

活動聚焦AI、生技醫療與高科技產業邁向規模化發展過程中，所面臨法遵、風險管理及資本市場規劃等關鍵議題，證交所說明創新板上市機制與資源，資誠則分享企業上市準備與財稅相關實務案例。透過這次活動，證交所期能與在場企業代表深入交流，協助企業充分了解創新板作為孵育前瞻獨角獸企業的定位，並將其納入未來資本市場規劃的重要選項。

證交所上市二部經理田建中致詞時表示，台灣資本市場近年表現亮眼，整體市值已經突破百兆里程碑，甚至超越法國、德國等主要經濟體，躍升全球第七大市場。在人工智慧、生技醫療及高科技產業快速發展帶動下，創新已成為推動產業升級轉型的核心動能。而臺灣創新板正是為這些具備技術與成長潛力的企業所打造，提供與國際投資人接軌的資本市場平臺，協助企業在台灣扎根發展，進而拓展全球布局、邁向永續經營。憑藉完善制度與市場優勢，創新板不僅加速前瞻產業聚落成形，更將成為臺灣創新企業邁向國際發展的指標性平台。

證交所向在場企業說明創新板提供上市前中後期的專屬諮詢窗口，並針對ESG與投資人關係（IR）提供客製化輔導；在國際鏈結方面，積極打造東南亞創新資本平台，帶領創新板公司對接東協市場，並協助企業參與國際指標展會。此外，為強化投資人教育及創新板公司能見度，證交所亦引進專業機構撰寫研究報告，並提供證券自營商造市獎勵。資策會與資誠亦於會中分享產業趨勢及財稅重點，並透過實務案例解析個資管理制度（PIMS）導入流程、資料盤點與風險評估方法，以及TPIPAS申請與驗證重點，同時說明ESG與隱私法遵的整合趨勢。

展望未來，證交所將持續優化具國際競爭力的資本市場平臺，透過創新板積極響應國家AI新十大建設及「亞洲創新籌資平台」政策，全力孵育未來獨角獸企業，助攻台灣前瞻產業邁向國際。