推AI新十大建設 證交所攜手資策會、資誠 辦「邁向上市之路」交流會

臺灣證券交易所26日下午攜手資策會科技法律研究所及資誠聯合會計師事務所，合作舉辦「邁向上市之路—AI、生技醫療與高科技產業交流會」，活動吸引逾20家企業、近40位企業代表踴躍參與，產業涵蓋AI、生技醫療、數位雲端與半導體等前瞻領域。

活動聚焦AI、生技醫療與高科技產業邁向規模化發展過程中，所面臨之法遵、風險管理及資本市場規劃等關鍵議題，並由證交所說明創新板上市機制與資源，資誠則分享企業上市準備與財稅相關實務案例。透過本次活動，證交所期能與在場企業代表深入交流，協助企業充分瞭解創新板作為孵育前瞻獨角獸企業的定位，並將其納入未來資本市場規劃的重要選項。

證交所上市二部經理田建中於致詞時表示，近年台灣資本市場表現亮眼，整體市值已經突破百兆元里程碑，甚至超越法國、德國等主要經濟體，躍升全球第七大市場。在人工智慧、生技醫療及高科技產業快速發展帶動下，創新已成為推動產業升級轉型的核心動能。而臺灣創新板正是為這些具備技術與成長潛力的企業所打造，提供與國際投資人接軌之資本市場平台，協助企業在台灣扎根發展，進而拓展全球布局、邁向永續經營。憑藉完善制度與市場優勢，創新板不僅加速前瞻產業聚落成形，更將成為台灣創新企業邁向國際發展的指標性平台。

會中，證交所向在場企業說明創新板提供上市前中後期的專屬諮詢窗口，並針對ESG與投資人關係（IR）提供客製化輔導；在國際鏈結方面，積極打造東南亞創新資本平台，帶領創新板公司對接東協市場，並協助企業參與國際指標展會。此外，為強化投資人教育及創新板公司能見度，證交所亦引進專業機構撰寫研究報告，並提供證券自營商造市獎勵。資策會與資誠亦於會中分享產業趨勢及財稅重點，並透過實務案例解析個資管理制度（PIMS）導入流程、資料盤點與風險評估方法，以及TPIPAS申請與驗證重點，同時說明ESG與隱私法遵之整合趨勢。

展望未來，證交所將持續優化具國際競爭力的資本市場平台，透過創新板積極響應國家AI新十大建設及「亞洲創新籌資平台」政策，全力孵育未來獨角獸企業，助攻台灣前瞻產業邁向國際。