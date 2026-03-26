快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

推AI新十大建設 證交所攜手資策會、資誠 辦「邁向上市之路」交流會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
【邁向上市之路—AI、生技醫療與高科技產業交流會】活動貴賓合影。（由左至右）資誠智能風險管理諮詢公司林于翔董事、資訊工業策進會科技法律研究所李怡親經理、資誠聯合會計師事務所張晉瑞數位資訊長、資訊工業策進會科技法律研究所林冠宇主任、t.Hub內科創新育成基地蘇拾忠執行長、臺灣證券交易所上市二部田建中經理、資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師、臺灣證券交易所上市二部王美齡副組長、資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師、資誠聯合會計師事務所審計服務蕭昊佑副總經理。證交所／提供
【邁向上市之路—AI、生技醫療與高科技產業交流會】活動貴賓合影。（由左至右）資誠智能風險管理諮詢公司林于翔董事、資訊工業策進會科技法律研究所李怡親經理、資誠聯合會計師事務所張晉瑞數位資訊長、資訊工業策進會科技法律研究所林冠宇主任、t.Hub內科創新育成基地蘇拾忠執行長、臺灣證券交易所上市二部田建中經理、資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師、臺灣證券交易所上市二部王美齡副組長、資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師、資誠聯合會計師事務所審計服務蕭昊佑副總經理。證交所／提供

臺灣證券交易所26日下午攜手資策會科技法律研究所及資誠聯合會計師事務所，合作舉辦「邁向上市之路—AI、生技醫療與高科技產業交流會」，活動吸引逾20家企業、近40位企業代表踴躍參與，產業涵蓋AI、生技醫療、數位雲端與半導體等前瞻領域。

活動聚焦AI、生技醫療與高科技產業邁向規模化發展過程中，所面臨之法遵、風險管理及資本市場規劃等關鍵議題，並由證交所說明創新板上市機制與資源，資誠則分享企業上市準備與財稅相關實務案例。透過本次活動，證交所期能與在場企業代表深入交流，協助企業充分瞭解創新板作為孵育前瞻獨角獸企業的定位，並將其納入未來資本市場規劃的重要選項。

證交所上市二部經理田建中於致詞時表示，近年台灣資本市場表現亮眼，整體市值已經突破百兆元里程碑，甚至超越法國、德國等主要經濟體，躍升全球第七大市場。在人工智慧、生技醫療及高科技產業快速發展帶動下，創新已成為推動產業升級轉型的核心動能。而臺灣創新板正是為這些具備技術與成長潛力的企業所打造，提供與國際投資人接軌之資本市場平台，協助企業在台灣扎根發展，進而拓展全球布局、邁向永續經營。憑藉完善制度與市場優勢，創新板不僅加速前瞻產業聚落成形，更將成為台灣創新企業邁向國際發展的指標性平台。

會中，證交所向在場企業說明創新板提供上市前中後期的專屬諮詢窗口，並針對ESG與投資人關係（IR）提供客製化輔導；在國際鏈結方面，積極打造東南亞創新資本平台，帶領創新板公司對接東協市場，並協助企業參與國際指標展會。此外，為強化投資人教育及創新板公司能見度，證交所亦引進專業機構撰寫研究報告，並提供證券自營商造市獎勵。資策會與資誠亦於會中分享產業趨勢及財稅重點，並透過實務案例解析個資管理制度（PIMS）導入流程、資料盤點與風險評估方法，以及TPIPAS申請與驗證重點，同時說明ESG與隱私法遵之整合趨勢。

展望未來，證交所將持續優化具國際競爭力的資本市場平台，透過創新板積極響應國家AI新十大建設及「亞洲創新籌資平台」政策，全力孵育未來獨角獸企業，助攻台灣前瞻產業邁向國際。

證交所 創新板 資策會 資本市場

延伸閱讀

富邦金控旗下五子公司入選證交所盡職治理較佳名單 獲認證數居冠

證交所推動盡職治理 三大面向建立評比機制

櫃買攜手資誠 力挺ESG及節能永續新創企業發展

永續金融再獲證交所肯定 國泰金四大子公司入列盡職治理較佳名單

相關新聞

低軌衛星概念股要重新啟動了？ 這檔成交值超越台積電 外資也大買

台股26日開高，早盤一度大漲400點，但隨即出現急殺，雖然之後指數有反彈，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點，跌幅0.3%，成交量放大至7,364.12億元。觀察成交量前十名中，記憶體和低軌衛星仍是主流，其中華通（2313）上漲最多，漲幅6.74%；成交值排行前十名中，南亞科（2408）、華通超越台積電（2330），為成交值前兩名。

大摩示警傳統NAND下半年供給缺口恐達40% 這檔台股成最大贏家

摩根士丹利（大摩）證券指出，舊世代的MLC與TLC NAND在2026年下半年可能將面臨更嚴重的供給短缺，缺口甚至可能達到約40%，因此在記憶體產業中，仍偏好舊世代NAND優於DDR4。

台股開高走低翻黑！下跌101點、三大法人賣超2.94億元

台股26日開高，早盤一度大漲400點，但隨即出現急殺，雖然之後指數有反彈，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點，跌幅0.3%，成交量放大至7,364.12億元，三大法人賣超2.94億元。

汎銓控光焱侵權求償2億元 兩公司股價一漲停一跌停

光焱科技（7728）遭汎銓（6830）提起專利侵權訴訟， 兩家公司26日股價表現兩極，光焱科技開低走低，重挫至跌停747元鎖死到收盤，大跌83元，汎銓則是開高走高衝上漲停474元直到收盤，上漲43元。

AI投資續熱 法人點名下季看好這些次族群

針對台股第2季電子產業投資焦點，法人指出，人工智慧（AI）仍主導投資題材，看好矽光子、散熱、半導體先進封裝等相關供應鏈，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、志聖（2467）、閎康（3587）、鴻勁（7769）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等個股。

記憶體人氣又散！台積電收盤前遭狙擊跌5元 台股開高走低下跌101點

台股26日收盤下跌101.49點，終場以33,337.62 點作收，成交量7,364.12億元；台積電（2330）收盤價1,840元，下跌5元，跌幅0.27%。早盤強勢的記憶體族群在旺宏（2337）股價疲軟遲未見起色下，買盤撐不住而潰跌；台股開高走低，台積電收盤前又遭狙擊而拉低指數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。