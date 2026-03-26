低軌衛星概念股要重新啟動了？ 這檔成交值超越台積電 外資也大買

台股26日開高，早盤一度大漲400點，但隨即出現急殺，雖然之後指數有反彈，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點，跌幅0.3%，成交量放大至7,364.12億元。觀察成交量前十名中，記憶體和低軌衛星仍是主流，其中華通（2313）上漲最多，漲幅6.74%；成交值排行前十名中，南亞科（2408）、華通超越台積電（2330），為成交值前兩名。

2026-03-26 17:23