低軌衛星概念股要重新啟動了？ 這檔成交值超越台積電 外資也大買
台股26日開高，早盤一度大漲400點，但隨即出現急殺，雖然之後指數有反彈，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點，跌幅0.3%，成交量放大至7,364.12億元。觀察成交量前十名中，記憶體和低軌衛星仍是主流，其中華通（2313）上漲最多，漲幅6.74%；成交值排行前十名中，南亞科（2408）、華通超越台積電（2330），為成交值前兩名。
26日成交量前十名分別為力積電（6770）、燿華（2367）、群創（3481）、華邦電（2344）、南亞科、主動統一台股增長（00981A）、華通、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50反1（00632R）、富喬（1815）。除了ETF以外，成交量前十名都是記憶體、低軌衛星族群，而燿華、華通是上漲表現，以華通漲勢最強。
成交值部分，前十名分別為南亞科、華通、台積電、燿華、台達電（2308）、華邦電、力積電、奇鋐（3017）、南電（8046）、穩懋（3105）。觀察名單發現，南亞科、華通的成交值竟超過台積電，新入榜名單有南電、穩懋。南電、穩懋今都上漲，南電上漲逾5%，穩懋上漲約4%。
外資26日大買華通，為26日買超第二名，買超2.2萬張，觀察買賣超排行，外資買超前十名中PCB族群就占3擋，華通、臻鼎-KY（4958）和定穎投控（3715）。
高速傳輸需求爆發，PCB朝大面積、高層數與高密度設計發展，華通打入AI伺服器與交換器供應鏈，公司已量產800G與1.6T光模組用板，並推出50層以上高階板與八階HDI OAM加速卡。
低軌衛星方面，隨SpaceX衛星布建逐漸完整，將帶動用戶穩健成長，加上V3將大幅提升PCB規格及面積，並於下半年出貨，法人預估，單一PCB產值將上升至少25%，調高華通2027年衛星業務營收年增幅度至30%，看好維持市占龍頭地位。
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