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台股開高走低翻黑！下跌101點、三大法人賣超2.94億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股26日開高，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點。記者曾學仁／攝影
台股26日開高，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點。記者曾學仁／攝影

台股26日開高，早盤一度大漲400點，但隨即出現急殺，雖然之後指數有反彈，但終場仍下跌101.49點，收最低33,337.62點，跌幅0.3%，成交量放大至7,364.12億元，三大法人賣超2.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超79.2億元，投信買超43.32億元，自營商買超（合計）32.95億元，其中自營商（自行買賣）買超45.03億元，自營商（避險）賣超12.08億元。

台積電（2330）收1,840元，小跌0.27%；台達電（2308）收1,515元，下跌2.25%。老AI股中緯穎（6669）出量下跌，重挫逾7%，收3,465元，不過鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）仍持穩，並沒有太大的變動。

雖然台股開高走低，但26日上市櫃仍有40家漲停，觀察貢獻大盤指數漲點的個股，奇鋐（3017）大漲超過8%，收2,275元，再創歷史新高；台光電（2383）也同創新高，並一度衝上3,000元之上，收2,945元，上漲逾3%。PCB相關族群如南電（8046）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）也都上漲逾半根停板，其中華通成交值竟超越台積電，為26日成交值第二大。

記憶體族群表現疲弱，南亞科（2408）雖一度因外商入股利多衝上漲停板，但一路往下崩跌，收225.5元，下跌0.44%；華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）等也都下挫，其中旺宏收跌停128元。

塑化股和造紙類股今走勢強勁，台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）都攻上漲停，台達化衝上20元之上，累計3月以來已大漲62%。華紙（1905）漲停亮燈收14元，創去年五月底以來新高，股價突破大整理區；正隆（1904）大漲逾7%，收20.15元，並爆出1.1萬張大量。

台達電 華通 台股 三大法人 自營商 台積電

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