汎銓控光焱侵權求償2億元 兩公司股價一漲停一跌停

光焱科技（7728）遭汎銓（6830）提起專利侵權訴訟， 兩家公司26日股價表現兩極，光焱科技開低走低，重挫至跌停747元鎖死到收盤，大跌83元，汎銓則是開高走高衝上漲停474元直到收盤，上漲43元。

汎銓公告表示，「近期發現光焱科技涉及使用與本公司『光損偵測裝置』專利相關之設備及技術方案。為避免本公司專利權繼續遭受損害，今（115/03/25）向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張光焱科技侵害本公司所擁有之中華民國第I870008B號『光損偵測裝置』發明專利之權利範圍」。

汎銓公告指出，「考量台灣整體科技產業之價值與重要性，以及維護公司全體利害關係人權益之立場下，基於長期投入研發所產生的競爭優勢，避免本公司專利權繼續遭受損害，乃訴請法院判命前述被告排除及防止侵害專利權的所有行為，並請求損害賠償新台幣2億元，以樹立台灣科技產業對於專利與營業秘密上採最高標準捍衛的決心與努力」。

光焱科技則是公告表示，「截至目前為止，尚未收到法院送達之相關起訴狀或任何法律訴訟資料，僅自媒體與公開資訊觀測站得知汎銓單方面之公告資訊」。

光焱科技公告指出，「深耕光學檢測與光電子晶片檢測領域已達16年，向來極度尊重智慧財產權。本公司所有核心產品均為團隊自主研發之自有技術，並未、亦無須使用其他公司之技術與專利。本公司之技術與設備長期深獲國內外客戶肯定，且本公司亦有自身專利正於申請程序中」。

光焱科技強調，已委請專業律師團隊處理本案，後續將於收到正式訴訟文件後，配合司法程序進行必要之答辯，以捍衛公司、客戶及全體股東之合法權益。

光焱科技表示，「衡酌本案目前已知之事實情節，認為本訴訟事件於財務及業務方面，均不致因本案而產生重大影響，各項營運、業務及設備出貨均正常進行」；「本公司將積極面對本項訴訟，並已與委任律師研擬後續因應策略」。

光焱科技26日股價重挫，早盤以756元開低，盤中遭摜壓至跌停747元鎖死到收盤；汎銓以469元開高後衝達漲停474元鎖死到收盤。