記憶體人氣又散！台積電收盤前遭狙擊跌5元 台股開高走低下跌101點

台股26日收盤下跌101.49點，終場以33,337.62 點作收，成交量7,364.12億元；台積電（2330）收盤價1,840元，下跌5元，跌幅0.27%。早盤強勢的記憶體族群在旺宏（2337）股價疲軟遲未見起色下，買盤撐不住而潰跌；台股開高走低，台積電收盤前又遭狙擊而拉低指數。

今日成交金額大且走高為：華通（2313）、奇鋐（3017）、南電（8046）、穩懋（3105）、台光電（2383）、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、順達（3211）及聯亞（3081）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、緯穎（6669）、華星光（4979）、聯發科（2454）、富喬（1815）、光聖（6442）及群聯（8299）。

群益投顧表示，指數強勢上漲量縮挑戰月線未能成功且短期均線架構仍偏弱，技術面先以反彈視之。短線操作仍應審慎保有彈性，個股確實依技術面短線因應。現階段整個市場結構可謂是一定程度多空衝突混淆的態勢，美伊戰事現況虛實模糊，但對股市操作者而言，更須留意的是「後美伊戰事」階段的資金移動更顯分歧態勢。