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權值三雄我最穩！鴻海獨秀「太空 AI」新亮點 股價穩守200元大關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳剛提出太空AI趨勢，鴻海火速跟進！25日宣布攜手以色列太空運算大廠Ramon.Space，進軍太空AI資料中心，成為全台首家將AI伺服器搬上軌道的企業。在全球太空經濟衝刺兆美元之際，鴻海今日股價展現韌性，逆勢穩守200元大關，帶動「鴻家軍」開啟太空新紀元。

鴻海此次透過旗下鴻佰與Ramon.Space合作。Ramon.Space技術實力雄厚，已克服太空基礎設施的核心挑戰，包括抗輻射性、運算效能、自主運作、能源效率及熱管理。曾參與NASA、日本「隼鳥2號」及全球50多項國家級衛星任務，並開發低軌衛星通訊網路。雙方合作的軌道資料中心，將支援地球觀測、通訊、政府任務，以及未來太空服務等領域的新興應用。

法人看好，鴻海的太空AI布局不僅為自身業績注入新引擎，也帶動集團供應鏈轉型。其中，乙盛-KY長期布局低軌衛星，供應Space X地面接收器設備，相關營收占比5~10%，並正積極拓展美系與歐系新客戶。建漢則鎖定衛星通訊地面設備，包括接收器與數據機，雖營收占比仍低，但在集團「太空、網通、WiFi 7」策略下，具高成長潛力。

今日台股受中東局勢影響震盪逾450點，台積電、聯發科與台達電等權值股反覆走勢。反觀鴻海，以202.5元開出後，盤中最高觸及206元，守穩200元心理關卡之上；乙盛-KY與建漢亦維持高檔，顯示太空AI題材發揮抗震效應。

鴻海表示，與Ramon.Space的合作，將把現有運算與儲存平台轉化為可量產的太空產品線，支援未來政府、企業與科研在軌任務。Ramon.Space執行長Avi Shabtai也指出，此舉標誌太空運算從創新邁向基礎設施里程碑。

全球太空經濟預估2040年達1兆美元，鴻海搭上太空AI熱潮，其是否催生新成長動能，市場高度關注。

低軌衛星 基礎設施 黃仁勳

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