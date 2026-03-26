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中東地緣政治風險未解也不怕！台光電飆3035元天價 領軍這些千金股創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台光電參展照。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影
圖為台光電參展照。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影

中東地緣政治風險未解，台股走勢震盪，但26日盤中多達11檔千金股寫歷史新高，1檔追平歷史高價，千金股仍是人氣指標，其中領軍的是台光電（2383），股價衝關3,000元，一度飆升至天價3,035元，均華（6640）、聯亞（3081）漲停鎖死，奇鋐（3017）盤中也曾亮燈。

台股集中市場早盤以33,575.6點開出，上漲136.49點，一度拉升至33,892.56點，上漲453.45點，但盤中一度翻黑下滑至33,418.99點，之後再拉升翻紅；櫃買市場開高後一度下滑至平盤附近，隨後再拉升。

台股走勢震盪，但千金股仍然吸金，早盤一度出現38檔千金股，不過宜鼎（5289）未站，再滑落至千元之下，其餘的37檔千金股中，多達11檔在盤中寫下新高，包括台光電、奇鋐、均華、智邦（2345）、致茂（2360）、弘塑（3131）、嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、竹陞科技（6739）、富世達（6805）、台達電（2308）等，另外，聯亞亮燈漲停，追平歷史新高。

台光電是領軍千金股創新高的要角，早盤以2,920元開高後往上衝關3,000元，一度衝達3,035元，寫歷史新高，盤中漲幅逾4%；奇鋐以2,200元開高後一度衝達漲停2,310元，寫新高，盤中漲幅逾8%。

均華以1,250元開出後拉升至漲停1,295元鎖死，創歷史新高；台達電以1,535元低盤開出，一度翻紅拉升至1,565元，創歷史新高，但股價創高後再翻黑，盤中小跌。

銅箔基板（CCL）大廠台光電去年第4季稅後純益37.4億元，為單季次高，每股純益10.44元，獲利成長動能主受惠AI關鍵材料需求強勁，連續四季每季賺逾一個股本；台光電去年稅後純益146.5億元，年增53%，每股純益41.67元，都創歷史新高。

展望未來，台光電先前表示，對全產品線市場前景持續看好，AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長；預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢。

聯亞 台達電 地緣政治風險

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