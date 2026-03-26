「吸金王」換人坐！低軌衛星多檔亮燈 華通外資加持、正文強彈漲停

台股26日在中東局勢混亂之下，再度陷入震盪，指數盤初急拉逾450點後、一度翻黑跌近60點。惟低軌衛星族群仍多檔亮燈漲停，成為盤面抗震焦點。

其中，指標股華通（2313）量價俱揚，盤中成交值超車台積電（2330）、南亞科（2408）奪下第一，正文（4906）則霸氣跳空鎖漲停，表現最為吸睛，並激勵敬鵬（2355）、昇達科（3491）、奇鋐（3017）、仲琦（2419）、華通、耀登（3138）、萊德光電-KY（7717）同步走強，族群呈現多點開花態勢。

華通25日獲外資大舉回補逾2.3萬張，為ETF之外個股買超第一名。市場解讀，在AI與衛星雙題材加持下，資金轉向具成長性的PCB族群，帶動股價與量能同步放大。

從基本面來看，華通近年積極轉型，切入AI伺服器、光通訊與低軌衛星等高成長領域，逐步擺脫傳統PCB框架。隨高速傳輸需求爆發，高階PCB朝大面積、高層數與高密度設計發展，公司已量產800G與1.6T光模組用板，並推出50層以上高階板與八階HDI OAM加速卡，成功打入AI伺服器與交換器供應鏈。

在低軌衛星布局方面，華通為全球主要衛星PCB供應商之一，受惠衛星數量與規格同步升級，單板價值持續提升。法人看好，隨AI資料中心與衛星通訊需求同步擴張，未來營收與獲利具備長線成長動能。

另一方面，正文同樣展現強勢表現。儘管日前遭列注意股，但短線回檔測試10日線後迅速轉強，今日直接跳空漲停重返5日線之上。公司看好AI驅動網路升級趨勢，積極布局光網路、邊緣AI、毫米波FWA及光模組等產品，並切入資料中心供應鏈，目標2026年相關業務貢獻營收達兩成。

整體而言，在大盤震盪、權值股漲勢收斂之際，低軌衛星結合AI應用題材成為資金新焦點。隨產業趨勢明確、法人資金進駐，相關族群短線續強機率高，但在指數震盪環境下，仍需留意追高風險與波動加劇。