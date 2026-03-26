遭外資點名！緯穎獨自神傷 鴻海外資轉買超

26日ODM族群走勢出現明顯分歧，廣達（2382）、鴻海（2317）等大廠股價皆在紅盤之上，而緯穎（6669）一人獨自大跌逾6%，連帶著緯創（3231）也在平盤附近震盪，主要是受外資昨日點名，緯穎在去年第4季將Oracle訂單出貨完畢後，今年第1季營收預估將會呈現季減趨勢，因此今日股價弱勢。

外資表示，GB200及GB300預期第1季26出貨量將持續季增至20-21k，預期緯創成長最大，成長幅度達41%；而廣達與鴻海緊隨其後，分別成長26%及9%；最後是緯穎，外資預估因Oracle訂單已於去年第4季出貨完畢，因此預期第1季將呈現季減趨勢。

而鴻海昨日受外資由賣轉買，今日股價表現較佳，法人指出，雲端營收首次超越消費性電子，並且成長動能持續強勁。此外，在部分伺服器從「Buy and Sell」轉為「Consignment」模式後，將對公司毛利率有正向幫助，即便營收成長速度可能放緩，但對於整體獲利表現來說會更佳。