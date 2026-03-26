一人跌倒、全家跌倒！南亞科盤中急殺 台塑集團股漲幅縮小

南亞科（2408）公告透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，合計募得787億元，股價一度跳空漲停，但10點多漲停打開，急殺至漲幅剩4%，台塑集團股漲勢也集體縮小，福懋科（8131）漲停打開，大股東南亞由大漲近7%摔至剩上漲1%。

南亞科公告，鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）同步參與南亞科私募，合計認購約3.52億股，每股223.9元，持股比重分別介於2%至4%。所募資金，將全數用於先進記憶體製造的廠務與生產設備投資，以因應AI帶動的需求成長。

受此利多消息激勵，南亞科開盤旋即跳空漲停至249元，不過10點多忽然漲停打開，並急跌至232.5元，漲幅剩下約4%。原本也漲停的福懋科也漲停打開，漲幅剩約6%，南亞更由上漲超過7%，急跌至剩下上漲逾1%。

台塑（1301）、台化（1326）股價則相對持穩，雖然漲勢也有縮小，但仍維持約4~5%的漲幅；集團股中僅剩台勝科（3532）盤中維持漲停。

觀察集團股中，台勝科、南電（8046）、台塑、台化股價相對強勢，台塑集團近日陸續向客戶發出不可抗力公告，繼台塑化（6505）、台塑相繼宣布不可抗力（Force Majeure）後，台化跟進將於4月啟動不可抗力，公司預估，芳香烴產品產量恐減近五成，苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）及塑料產品原料供應亦面臨不確定性。

台化24日表示，由於上游原料供應減少，已通知客戶預計4月起啟動不可抗力。包含苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）等，預計到5月不排除斷料。