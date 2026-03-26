台股開高續漲逾300點、挺進33,700關 「這檔」記憶體跳空鎖漲停

受惠油價回落與市場對美伊外交降溫抱持期待，美股四大指數昨夜全面收高，台積電（2330）ADR上漲1.31%。帶動期貨夜盤上漲177點、報33,800點。

26日台股開盤接力續漲136.49點、報33,575.6點，隨後在台積電、鴻海（2317）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）等電子要角連袂走強下，大盤漲點頻頻突破300點以上，挺進33,700關卡。

五大權值股開盤漲多跌少。台積電開高5元、報1,850元，鴻海、日月光投控（3711）隨之開高；但台達電（2308）、聯發科（2454）開低。此外，南亞科受私募案催化，股價跳空漲停。

盤面上，造紙、塑膠、玻陶、其他電子、光電等類股漲幅居前，電子通路、居家生活、鋼鐵相對疲弱。華邦電（2344）、力積電（6770）、燿華（2367）人氣相對火熱。

回顧台股25日表現，大盤終場飆漲826.87點，改寫歷史收盤第7大漲點紀錄，收在33,439.11點，但成交值持續收斂至6,247.11億元。三大法人聯手買超517.76億元，包括外資買超374.75億元、投信買超11.58億元、自營商買超131.42億元。

法人指出，短線聚焦3月底美伊談判進展，若順利達成停火協議，資金有望回流台股。操作上可優先布局電子族群中基本面具成長動能、且股價穩守月線之上的強勢個股。