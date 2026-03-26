美股收高 投顧：台股關注美伊戰事走向

伊朗正考慮美國提出的中東戰爭結束方案，美股收高。台股25日終場上漲826.87點，收在33439.11點。投顧表示，目前最大的變數仍是美伊戰事的走向，短期尚未明朗化，地緣政治風險與高利率環境夾擊，股市難免震盪。

伊朗正考慮美國提出的中東戰爭結束方案，引發投資人期待這場已打了3週多、造成全球能源供應大亂及掀起通貨膨脹疑慮的戰爭能緩和，油價應聲下跌，美國股市指數收高。

道瓊工業指數上揚305.43點或0.66%；標普500指數上漲35.53點或0.54%；那斯達克指數揚升167.94點或0.77%；費城半導體指數勁揚95.04點或1.21%。

輝達股價上漲1.99%，至178.68美元；台積電ADR（美國存託憑證）漲1.31%，至347.75美元。

台股25日開高走高，終場上漲826.87點，收在33439.11點，成交值新台幣6247.11億元。

三大法人同步買超，外資及陸資買超363.27億元，自營商買超131.42億元，投信買超12.89億元；三大法人合計買超507.58億元。

投顧表示，目前最大的變數仍是美伊戰事走向，短期尚未明朗化。此外，聯準會上修經濟與通膨的預測，顯示經濟具備韌性，但通膨仍有升溫的擔憂，在地緣政治風險與高利率環境夾擊下，股市難免震盪。