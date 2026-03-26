台股外資轉買點火上攻 指數蓄勢挑戰月線

中東戰火現轉機 ，台股在外資由賣轉買、買超374.74億元下，權值與題材股同步轉強，資金回流帶動指數收復5日線，終場大漲826點，收33,439點。法人指出，後市在國際局勢干擾趨緩下，買盤有望逐步回籠，短線指數將蓄勢挑戰月線關卡。

外資在股市終止3月以來偏空操作格局，新台幣匯率也隨之走強，昨天終場收在31.952元、升值7.6分，連續兩個交易日升值，暫時揮別「32」字頭，成交量為23.835億美元。

本周以來台股震盪，觀望氣氛濃、成交量縮減，呈現「跌時不買、漲時不追」的現象。法人分析，昨日指數未能站上月線，但已收復5日均線，且量能回升至月均量水準，後續仍有挑戰月線機會。短線上，關注3月底美伊談判進展，若順利達成停火協議，將有助資金回流台股。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清表示，美伊談判立場反覆，地緣政治變數持續干擾盤勢，指數持續表現震盪。

後市觀察聚焦三大關鍵，包括：美伊談判進展、油價走勢變化，以及成交量能是否回溫，將左右盤勢方向。操作上，建議聚焦具輪動轉強的AI概念股、財報表現亮眼及法人籌碼偏多個股，並優先布局電子族群中基本面具成長動能、股價穩居月線之上的強勢股。

三大法人昨天共買超台股517.7億元，其中，外資買超374.7億元，終結連四賣、由賣轉買；投信買超11.5億元，連四買、累計買超151.3億元；自營商買超131.4億元，由賣轉買。八大公股行庫則大幅賣超116.8億元，由買轉賣，終止連四買。台股成交量則縮至6,523.4億元

盤面上，大型權值股強勢回神，台積電（2330）昨收1,845元、漲35元，站上5日均線，包括台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、智邦（2345）等同步走強。