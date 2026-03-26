多頭氣勢全面回溫 台股有望迎來40千金

美伊有望展開停火談判，激勵台股昨（25）日多頭氣勢全面回溫，指數帶量勁揚，高價股更是資金聚焦重心，千金股再度上演「38檔合體」盛況。市場預期，隨中東局勢可望趨於正向，台股「千金軍團」將挑戰「40千金」新里程碑。

昨天共十檔千金股攻上漲停板，包括力旺（3529）、弘塑（3131）、嘉澤（3533）、光聖（6442）、印能科技、智邦（2345）、致茂（2360）、聯亞（3081）、昇達科（3491）及均華（6640）；台達電（2308）、弘塑、穎崴（6515）、嘉澤、智邦、均華、奇鋐（3017）與致茂等八檔更是改寫歷史天價，透露資金對具成長題材、產業地位領先的企業高度認同。

法人分析，當前千金股族群不僅基本面支撐穩健，且具備產業趨勢加持，在AI、高速傳輸與先進製程等題材帶動下，成為資金長線布局核心標的，後續接棒動能亦逐步醞釀，帶動高價股族群向上擴散。

另外，半導體設備廠萬潤昨日收漲停價955元，距離千元僅一步之遙，另有漢唐、華城、金像電、勤誠等五檔個股穩居「900元俱樂部」，市場普遍看好資金動能延續下，相關高價股有機會接棒躋身千金股之林。