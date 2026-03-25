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臺灣璞玉指數 展現韌性

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，為提供市場更多元指數化投資工具，臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」聚焦優質非熱門股的投資組合，成分股302檔且橫跨31類產業，篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，確保納入公司的獲利品質，並運用市場交易量、值等資料作為交易活絡度指標，發掘蘊含潛在價值的標的，精選如璞玉般的優質股票組合，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。

台股ETF市場資金主要集中於中大型權值股，今年2月底資產規模前30大的台股ETF中，僅一檔為中小型主題ETF，相較於美國有14檔資產規模超過100億美元的中小型股ETF，且涵蓋市值及因子主題型等多元商品，台股中小型股ETF在檔數及類型仍具發展空間。

觀察美國ETF市場發展趨勢，中小型股ETF展現優良投資績效表現，中小型股指數如Russell 2000的近年績效具備優於大型股的潛力。

台股 美國 指數化投資

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