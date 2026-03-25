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證交所表揚盡職治理

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮」由金管會證券期貨局副局長黃仲豪（右五）、保險局副局長陳清源（右四）、銀行局主任秘書周正山（左四）、證交所總經理李愛玲（左五）等共同參與。證交所／提供
「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮」由金管會證券期貨局副局長黃仲豪（右五）、保險局副局長陳清源（右四）、銀行局主任秘書周正山（左四）、證交所總經理李愛玲（左五）等共同參與。證交所／提供

臺灣證券交易所昨（25）日舉行「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮」，表揚評比結果排名前百分之二十五的機構投資人。典禮邀請金管會證期局副局長黃仲豪蒞臨致詞及擔任頒獎人，並邀集主管機關及盡職治理守則諮詢委員會委員共襄盛舉。

證交所總經理李愛玲表示，隨著機構投資人對上市櫃公司之影響力日益提升，企業亦愈加重視與投資人之議合與溝通，證交所近年推動「提升企業價值（Power Up）」計畫，並規劃推出2.0版本，鼓勵企業強化中長期策略規劃，提升資訊透明度與市場信任。

另透過證交所子公司台灣指數公司建置IR議合服務平台，促進機構投資人與企業間之雙向對話，目前已有逾800家上市櫃公司參與，未來證交所將持續攜手機構投資人及主管機關，深化議合機制，強化企業治理與資本市場韌性，並提升我國資本市場國際能見度。

黃仲豪表示，我國自2016年推動《機構投資人盡職治理守則》，推動上呈現三大趨勢：一、機構投資人已成為推動公司治理的重要力量：近年我國公司治理推動力道，機構投資人於盡職治理所扮演之角色亦日益重要，並逐步成為推動公司治理深化的重要力量。

二、議合方式趨於多元，企業對話機制持續深化：近年機構投資人推動治理之方式已更趨多元，除透過共同議合等方式加強與企業互動外，亦可藉由證交所推出的議合平台，進一步促進與公司之溝通對話；三、議合議題由治理面擴大至永續及人權等面向：機構投資人關注議題進一步延伸至永續發展、供應鏈管理及人權等方向，顯示盡職治理之關注範圍更加廣泛。

證交所希望藉由本次頒獎典禮，肯定表現優異之機構投資人對盡職治理之重視，以促進公司間良性競爭與互相學習，進而帶動整體機構投資人提升盡職治理資訊揭露水準，強化資本市場之信任基礎與永續發展動能。

資本市場 證交所

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